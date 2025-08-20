Scania reafirmó la sostenibilidad de la fábrica en Tucumán

En línea con la coyuntura internacional que ha generado una disminución temporal en la demanda de producción, la planta industrial de Scania en Tucumán está implementando durante 2025 un esquema de suspensiones laborales previamente acordado. Esta medida busca adecuar la estructura operativa de la compañía al nivel actual de actividad, preservando la sustentabilidad del negocio a largo plazo, indica Dante Gonella, director de la planta de Scania en Tucumán, respecto de la decisión de la compañía de capitales suecos de suspender la producción en la provincia a partir del domingo, tal como lo confirmó el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata).
El ejecutivo brindó algunas precisiones acerca de la situación de la fábrica de autopartes:
- La fábrica de Tucumán es 100% exportadora por lo cual su producción se alinea con las necesidades del mercado internacional (principalmente de Brasil y de Europa).
- En 2020, Scania incorporó a más de 200 trabajadores para responder a una demanda excepcional, y la gran mayoría de esos contratos se mantuvo vigente hasta hoy.
- En contrapartida con la baja global de la demanda productiva, el mercado doméstico argentino viene mostrando señales claras de recuperación, lo cual refuerza el compromiso de la marca con el país y a continuar apostando por ofrecer soluciones de transporte eficientes y sustentables y una red de servicios en constante crecimiento.
“Scania lamenta profundamente el impacto que esta situación genera y refuerza su compromiso con la sostenibilidad de su operación en el país”, señala Gonella.