Secciones
EconomíaNoticias económicas

Scania reafirmó la sostenibilidad de la fábrica en Tucumán

La multinacional explicó los motivos de la suspensión de la producción en la planta de Colombres.

Planta de Scania. Planta de Scania.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs

En línea con la coyuntura internacional que ha generado una disminución temporal en la demanda de producción, la planta industrial de Scania en Tucumán está implementando durante 2025 un esquema de suspensiones laborales previamente acordado. Esta medida busca adecuar la estructura operativa de la compañía al nivel actual de actividad, preservando la sustentabilidad del negocio a largo plazo, indica Dante Gonella, director de la planta de Scania en Tucumán, respecto de la decisión de la compañía de capitales suecos de suspender la producción en la provincia a partir del domingo, tal como lo confirmó el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata).

El presidente de la UIA visitará Tucumán en un contexto complicado para la industria provincial

El presidente de la UIA visitará Tucumán en un contexto complicado para la industria provincial

El ejecutivo brindó algunas precisiones acerca de la situación de la fábrica de autopartes:

- La fábrica de Tucumán es 100% exportadora por lo cual su producción se alinea con las necesidades del mercado internacional (principalmente de Brasil y de Europa).

- En 2020, Scania incorporó a más de 200 trabajadores para responder a una demanda excepcional, y la gran mayoría de esos contratos se mantuvo vigente hasta hoy.

- En contrapartida con la baja global de la demanda productiva, el mercado doméstico argentino viene mostrando señales claras de recuperación, lo cual refuerza el compromiso de la marca con el país y a continuar apostando por ofrecer soluciones de transporte eficientes y sustentables y una red de servicios en constante crecimiento.

“Scania lamenta profundamente el impacto que esta situación genera y refuerza su compromiso con la sostenibilidad de su operación en el país”, señala Gonella.

Temas TucumánScania GroupColombres
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga
1

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”
2

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires
3

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires

En la Junta Electoral, revés para La Libertad Avanza, que denuncia proscripción en Alberdi
4

En la Junta Electoral, revés para La Libertad Avanza, que denuncia proscripción en Alberdi

Debate en Diputados: la oposición se aglutina y al Gobierno le faltan “héroes”
5

Debate en Diputados: la oposición se aglutina y al Gobierno le faltan “héroes”

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle
6

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

Más Noticias
Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

El comercio apela a las promociones para captar el efectivo

El comercio apela a las promociones para captar el efectivo

En la Junta Electoral, revés para La Libertad Avanza, que denuncia proscripción en Alberdi

En la Junta Electoral, revés para La Libertad Avanza, que denuncia proscripción en Alberdi

Comentarios