Scania reafirmó la sostenibilidad de la fábrica en Tucumán

En línea con la coyuntura internacional que ha generado una disminución temporal en la demanda de producción, la planta industrial de Scania en Tucumán está implementando durante 2025 un esquema de suspensiones laborales previamente acordado. Esta medida busca adecuar la estructura operativa de la compañía al nivel actual de actividad, preservando la sustentabilidad del negocio a largo plazo, indica Dante Gonella, director de la planta de Scania en Tucumán, respecto de la decisión de la compañía de capitales suecos de suspender la producción en la provincia a partir del domingo, tal como lo confirmó el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata).