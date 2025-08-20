Menos basura en la provincia: “Queremos recuperar a Tucumán como el Jardín de la República”

Después de la imagen que dejó el Día del Amigo -con montañas de basura acumuladas en el Parque 9 de Julio-, el Día del Niño mostró una postal distinta: espacios verdes cuidados, el lago despejado de bolsas y aceite vegetal, y un entorno más amigable para la fauna.
El cambio no fue casual. Según explicaron a LA GACETA la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julieta Migliavacca, y el secretario de Servicios Públicos de la capital, Luciano Chincarini, detrás hubo una estrategia de concientización, coordinación y refuerzo de servicios.
“Felizmente pudimos tener un parque limpio, con un lago sin bolsas flotantes ni aceite usado, donde la fauna ahora puede disfrutar de su hábitat natural. Esto se logró con mucho trabajo previo y una fuerte tarea de difusión. Los medios tuvieron un rol central para poner en agenda la discusión sobre qué sociedad y qué espacios públicos queremos”, destacó Migliavacca.
Entre las medidas adoptadas se incluyó la colocación de 48 contenedores adicionales de un metro cúbico y la participación de promotores ambientales, que acompañaron a los equipos municipales durante la jornada.
Chincarini remarcó que, si bien la cantidad de kilos recolectados no varió de manera significativa, sí hubo un cambio notable en la distribución de los residuos. “En el Día del Amigo todo estaba a la vista, y hoy nos encontramos con un parque limpio. Es un desafío enorme porque muchos vecinos creen que no se puede cambiar, pero asumimos la responsabilidad y trabajamos junto a ellos”, afirmó.
El funcionario insistió en que el objetivo es convertir este esfuerzo en una práctica cotidiana. “El gran desafío es que esto se transforme en un hábito. Así como uno lleva lo necesario para disfrutar del parque, también debe llevar dónde dejar sus residuos”.
Desde el municipio aseguran que seguirán reforzando las campañas de concientización. “Se trata de recuperar la identidad de Tucumán como el Jardín de la República. Y eso depende tanto de la gestión pública como del compromiso ciudadano”, cerraron.