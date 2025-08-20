¿Quién es Milica, la primera ganadora de Supernova Strikers 2025?

“Lo logramos. Gracias a mi equipo, mi familia, mis amigos por acompañarme y bancarme en las buenas y en las malas. Y gracias a ustedes bonitos que siempre confiaron en mí”, escribió la influencer luego de ganar esta pelea. Sin embargo, este no es su salto a la fama, ya que al evento solo llegan quienes ya producen un impacto en su audiencia. Esta joven nacida en 2001 acumulaba más de cuatro millones de seguidores en todas sus plataformas, combinando contenidos de lifestyle, fitness y desafíos extremos.