¿Quién es Milica, la primera ganadora de Supernova Strikers 2025?

Micaela Ybañez, más conocida como Milica, es una streamer de nacionalidad argentina que actualmente es campeona del Supernova Strikers 2025. Desde el Palacio de los Deportes en Mexico, esta joven de 24 años venció a su rival, Mercedes Roa y logró consagrarse como la primera mujer en ganar el mega evento de entretenimiento deportivo.
“Lo logramos. Gracias a mi equipo, mi familia, mis amigos por acompañarme y bancarme en las buenas y en las malas. Y gracias a ustedes bonitos que siempre confiaron en mí”, escribió la influencer luego de ganar esta pelea. Sin embargo, este no es su salto a la fama, ya que al evento solo llegan quienes ya producen un impacto en su audiencia. Esta joven nacida en 2001 acumulaba más de cuatro millones de seguidores en todas sus plataformas, combinando contenidos de lifestyle, fitness y desafíos extremos.
La pelea mediática entre Milica y el influencer Speed
Milica logró llamar la atención del público durante la visita a la Argentina de otro famoso influencer: Speed, reconocido por su fanatismo por Cristiano Ronaldo. Con ironía, la joven le dijo: “Viniste al peor país para odiar a Messi”, mientras le entregaba un peluche de perro con la camiseta del futbolista del Inter de Miami. El gesto, con intención de chiste, sorprendió al streamer estadounidense, conocido por su devoción a CR7 y sus críticas al futbolista argentino.
“Espero que Messito te tenga una buena compañía”, escribió Milica al obsequiarle el peluche. El momento no pasó desapercibido y se viralizó rápidamente en redes. Su capacidad para combinar humor con referencias futboleras la posicionó en el centro de la conversación entre los usuarios.
El encuentro con Speed, durante su paso por el país, agregó un nuevo nivel a la proyección internacional de Milica. Cuando se enteró de que ella estaba presente en el bar, el influencer preguntó sorprendido: “¿Querés a Milica acá? ¿Está acá?”, dejando en evidencia el alcance de su popularidad. La escena, que incluyó el regalo y la broma sobre Messi, se transformó en trending topic y amplificó la visibilidad de ambos creadores de contenido.
La promesa de Milica luego de ganar el Supernova Strikers 2025
Este logro representa mucho a nivel personal de Milica, sin embargo, públicamente también representa una deuda. Fiel a su estilo de interacción directa con los fans, prometió cumplir el reto de hacer lo que dijera el comentario con más “me gusta” en la red social TikTok. El comentario ganador fue el de un fan que decía “Quiero debutar contigo”.Milica invitó al seguidor a un evento y cumplió la promesa, lo que desató un intenso debate en redes sociales.
El logro de Milica marca un gran precedente para los eventos deportivos masivos con participación femenina. En una mezcla entre disciplina deportiva, carisma y redes sociales, se posicionó como una gran referente en la comunidad de internet de habla hispana.