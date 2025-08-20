Secciones
Moria Casán apuntó contra Guillermo Francella en plena polémica por Homo Argentum

Con su humor característico, la One se despegó del actor y fue tajante con su opinión sobre la película.

Moria Casán habló sobre la polémica entorno a Guillermo Francella y "Homo Argentum"
Hace 1 Hs

El estreno de Homo argentum, la nueva película de Guillermo Francella, desató una intensa controversia en el ámbito cultural y político. El film, que aborda la esencia del ser argentino, generó opiniones divididas y sumó al debate a personalidades como Moria Casán. En una entrevista con el programa Intrusos, la diva no solo se refirió al polémico actor, sino también a sus declaraciones sobre el Incaa, avivando aún más la discusión.

"No consumo a Francella. Tengo la mejor porque viajamos juntos con Castiglione y Carmen Barbieri cuando era su novio. Lo recuerdo como un vendedor de departamentos”, afirmó primero Casán con su característico humor.

Según relató, durante aquellas giras el actor pasaba tiempo en su camarín en las trasnoches mientras acompañaba a su compañera y solía sorprenderse por el ritmo de trabajo del elenco. “Decía: ‘No puedo creer cómo ustedes trabajan tanto’. Solo tengo ese recuerdo”, recordó la actriz.

Sobre las críticas que recibió Francella por parte de algunos colegas a raíz de sus distintas posturas frente a la industria audiovisual y el financiamiento estatal, La One expresó: “Siempre se reciben críticas. Si uno está expuesto, se reciben críticas a favor y en contra. Vaselina, vaselina”, agregó.

“Echarri dijo que era un burro…”, comentó a continuación la cronista en relación a la figura del protagonista, ante lo que Casán reaccionó: “Entonces, ¿qué se puede esperar de un burro más que una patada? Es un dicho mío. ¡Qué no me copie Echarri!”, lanzó filosa, aunque entre risas.

