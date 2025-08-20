Moria Casán apuntó contra Guillermo Francella en plena polémica por Homo Argentum

El estreno de Homo argentum, la nueva película de Guillermo Francella, desató una intensa controversia en el ámbito cultural y político. El film, que aborda la esencia del ser argentino, generó opiniones divididas y sumó al debate a personalidades como Moria Casán. En una entrevista con el programa Intrusos, la diva no solo se refirió al polémico actor, sino también a sus declaraciones sobre el Incaa, avivando aún más la discusión.