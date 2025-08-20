¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

Comenzar el día con un desayuno equilibrado es fundamental para mantener la energía y la concentración a lo largo de la jornada. Entre los alimentos que suelen formar parte de esta primera comida del día, hay uno que destaca no solo por su practicidad, sino también por su versatilidad en la dieta: la banana.
Esta fruta cuenta con vitaminas y minerales que brinda muchos beneficios para la salud si la sumamos a la dieta todos los días. La Organización Mundial de la Salud (OMS) fue contundente sobre los beneficios de las frutas y alienta a consumir siete u ocho porciones al día, ya que su consumo está relacionado con un menor riesgo de depresión y ansiedad, por mencionar algunos efectos.
Así una de las frutas más frecuentes en el hogar, apetecida tanto por niños como por deportistas, es la banana, con alto valor nutricional, que se ajusta a todo tipo de dietas.
También es ideal para el desayuno por su gran contenido en carbohidratos que el cuerpo puede absorber rápidamente para obtener energía.
"Y un índice glucémico moderado que ayuda a mantener los niveles de glucosa estables y así poder controlar los antojos de buena mañana, sobre todo de aquellos más dulces”, explica Jaume Giménez, experto de Nutritional Coaching, a Cuidate Plus.
Qué beneficios tienen comer bananas todos los días
"Una banana de tamaño mediano proporciona unas 105 calorías prácticamente sin grasa, colesterol o sodio", resume Joanne Hutson, dietista registrada del Sistema de Salud de Mayo Clinic.
Además especifica que representan "una excelente fuente de potasio, un mineral importante para regular la presión arterial, el equilibrio de líquidos, la salud del corazón y una buena función nerviosa y muscular".
Ayudan también a prevenir los calambres musculares después del ejercicio. Y proporcionan una buena fuente de vitaminas C y B6, así como de magnesio.
Vale destacar que los especialistas no recomiendan su consumo a personas con problemas de insuficiencia renal, dado que podría resultar peligroso pues a su cuerpo no se le facilita deshacerse del exceso del mineral.