La Asistencia Pública incorporó dos ambulancias

La Asistencia Pública de San Miguel de Tucumán incorporó dos nuevas ambulancias de alta complejidad para reforzar la atención de emergencias. Las unidades 0 km fueron entregadas esta semana, en un acto encabezado por la intendenta, Rossana Chahla; el gobernador, Osvaldo Jaldo; y el vicegobernador, Miguel Acevedo. Además, se puso en funcionamiento un área de radiología en el edificio ubicado en Chacabuco 239.
Según resaltó la jefa municipal, la repartición puesta en funcionamiento bajo su gestión solía contar con tres ambulancias “muy deterioradas” que no reunían las condiciones adecuadas de funcionamiento. Las nuevas unidades 0 km vendrían a fortalecer la capacidad de respuesta de la Asistencia Pública municipal.
Chahla se refirió a las características de las ambulancias, que fueron equipadas con alta tecnología aplicada al servicio de la salud. “Cuentan con filtros especiales y aire acondicionado con tecnología HEPA, lo que permite realizar traslados de pacientes con enfermedades respiratorias sin riesgo de contagio para otros. Durante la pandemia teníamos que usar plásticos para separar los espacios; hoy, esta tecnología garantiza un nivel de bioseguridad mucho mayor”, explicó.
Logro
La intendenta remarcó que desde la apertura de la Asistencia Pública en 2024 se logró atender a más de 265.000 personas y que, de allí, solo el 1% fue derivado a los hospitales. “Esto significa que el 99% de los problemas de salud se resuelven aquí, lo cual es muy importante porque contribuye a descomprimir la atención en los hospitales”, planteó. Y continuó: “ese 1% que se estabiliza y necesita atención hospitalaria es trasladado en nuestras propias ambulancias. No hace falta esperar ni coordinar con otros servicios. Por eso era fundamental contar con más de una unidad disponible”.
Además de la integración tecnológica del área de radiología, también se amplió el horario del servicio. “La Asistencia Pública trabaja de 7 a 20, en horario corrido, y seguimos fortaleciendo los servicios, como el área de radiología digital. Ahora, cuando un paciente se hace una radiografía aquí, la imagen se integra directamente a su historia clínica electrónica y cualquier hospital de la Provincia puede acceder a ella. Esto evita duplicaciones, mejora el diagnóstico y protege al paciente”, destacó Chahla. “Seguimos apostando a una salud pública de calidad, cercana y moderna, con un equipo humano comprometido y en articulación con el Ministerio de la Provincia”, resaltó.
También estuvieron presentes en el acto la diputada nacional Gladys Medina; la legisladora Carolina Vargas Aignasse; los concejales Carlos Arnedo, Ernesto Nagle, Gonzalo Carrillo Leito y Emiliano Vargas Aignasse; el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; y funcionarios de la Intendencia capitalina.