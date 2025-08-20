Secciones
Política

La Asistencia Pública incorporó dos ambulancias

Las unidades 0 km fueron presentadas por los gobiernos municipal y provincial. Se sumó un área de radiología.

INCORPORACIONES. Las unidades que funcionan en la Asistencia Pública fueron equipadas con alta tecnología. INCORPORACIONES. Las unidades que funcionan en la Asistencia Pública fueron equipadas con alta tecnología.
Hace 3 Hs

La Asistencia Pública de San Miguel de Tucumán incorporó dos nuevas ambulancias de alta complejidad para reforzar la atención de emergencias. Las unidades 0 km fueron entregadas esta semana, en un acto encabezado por la intendenta, Rossana Chahla; el gobernador, Osvaldo Jaldo; y el vicegobernador, Miguel Acevedo. Además, se puso en funcionamiento un área de radiología en el edificio ubicado en Chacabuco 239.

Según resaltó la jefa municipal, la repartición puesta en funcionamiento bajo su gestión solía contar con tres ambulancias “muy deterioradas” que no reunían las condiciones adecuadas de funcionamiento. Las nuevas unidades 0 km vendrían a fortalecer la capacidad de respuesta de la Asistencia Pública municipal.

Chahla se refirió a las características de las ambulancias, que fueron equipadas con alta tecnología aplicada al servicio de la salud. “Cuentan con filtros especiales y aire acondicionado con tecnología HEPA, lo que permite realizar traslados de pacientes con enfermedades respiratorias sin riesgo de contagio para otros. Durante la pandemia teníamos que usar plásticos para separar los espacios; hoy, esta tecnología garantiza un nivel de bioseguridad mucho mayor”, explicó.

Logro

La intendenta remarcó que desde la apertura de la Asistencia Pública en 2024 se logró atender a más de 265.000 personas y que, de allí, solo el 1% fue derivado a los hospitales. “Esto significa que el 99% de los problemas de salud se resuelven aquí, lo cual es muy importante porque contribuye a descomprimir la atención en los hospitales”, planteó. Y continuó: “ese 1% que se estabiliza y necesita atención hospitalaria es trasladado en nuestras propias ambulancias. No hace falta esperar ni coordinar con otros servicios. Por eso era fundamental contar con más de una unidad disponible”.

Tras la reinauguración, vuelven a funcionar todos los servicios en la Asistencia Pública

Tras la reinauguración, vuelven a funcionar todos los servicios en la Asistencia Pública

Además de la integración tecnológica del área de radiología, también se amplió el horario del servicio. “La Asistencia Pública trabaja de 7 a 20, en horario corrido, y seguimos fortaleciendo los servicios, como el área de radiología digital. Ahora, cuando un paciente se hace una radiografía aquí, la imagen se integra directamente a su historia clínica electrónica y cualquier hospital de la Provincia puede acceder a ella. Esto evita duplicaciones, mejora el diagnóstico y protege al paciente”, destacó Chahla. “Seguimos apostando a una salud pública de calidad, cercana y moderna, con un equipo humano comprometido y en articulación con el Ministerio de la Provincia”, resaltó.

Concejales celebran la Asistencia Pública, pero piden políticas sociales a Chahla

Concejales celebran la Asistencia Pública, pero piden políticas sociales a Chahla

También estuvieron presentes en el acto la diputada nacional Gladys Medina; la legisladora Carolina Vargas Aignasse; los concejales Carlos Arnedo, Ernesto Nagle, Gonzalo Carrillo Leito y Emiliano Vargas Aignasse; el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; y funcionarios de la Intendencia capitalina.

Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánOsvaldo JaldoAsistencia PúblicaCarolina Vargas AignasseMiguel AcevedoRossana ChahlaGladys Medina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

Lo más popular
Adolescentes de todo el mundo pueden ganar U$S 100 en un certamen sobre justicia
1

Adolescentes de todo el mundo pueden ganar U$S 100 en un certamen sobre justicia

Esta es la app gratuita que convierte apuntes, libros o PDFs en audiolibros
2

Esta es la app gratuita que convierte apuntes, libros o PDFs en audiolibros

Una de cada tres mujeres argentinas deja de opinar en redes por la violencia digital
3

Una de cada tres mujeres argentinas deja de opinar en redes por la violencia digital

Reino Unido invita a estudiantes argentinos a visitar las Malvinas como turistas
4

Reino Unido invita a estudiantes argentinos a visitar las Malvinas como turistas

5

Prevención, control y sanción de infracciones

6

Cartas de lectores: San Martín y el fin de las guerras de la independencia

Más Noticias
Myriam Hernández regresa a la Argentina con su “Tauro World Tour 2025”

Myriam Hernández regresa a la Argentina con su “Tauro World Tour 2025”

Usurpaciones: de a poco, se restablece el orden en Ticucho

Usurpaciones: de a poco, se restablece el orden en Ticucho

Nueve agrupaciones están en carrera para las elecciones en Tucumán: qué plazos electorales se vienen

Nueve agrupaciones están en carrera para las elecciones en Tucumán: qué plazos electorales se vienen

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer

Recuerdos fotográficos: 1995. Trasladan familias de la vía de Marco Avellaneda al 900

Recuerdos fotográficos: 1995. Trasladan familias de la vía de Marco Avellaneda al 900

Artes visuales: la presentación forma parte del proceso creativo de los artistas

Artes visuales: la presentación forma parte del proceso creativo de los artistas

Sin los dobles de riesgo, la adrenalina no sería la misma

Sin los dobles de riesgo, la adrenalina no sería la misma

Milei usó “Homo Argentum” en su “batalla cultural”

Milei usó “Homo Argentum” en su “batalla cultural”

Comentarios