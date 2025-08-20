La Asistencia Pública incorporó dos ambulancias

Logro

La intendenta remarcó que desde la apertura de la Asistencia Pública en 2024 se logró atender a más de 265.000 personas y que, de allí, solo el 1% fue derivado a los hospitales. “Esto significa que el 99% de los problemas de salud se resuelven aquí, lo cual es muy importante porque contribuye a descomprimir la atención en los hospitales”, planteó. Y continuó: “ese 1% que se estabiliza y necesita atención hospitalaria es trasladado en nuestras propias ambulancias. No hace falta esperar ni coordinar con otros servicios. Por eso era fundamental contar con más de una unidad disponible”.