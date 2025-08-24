Santoral del 24 de agosto: San Bartolomé, el apóstol que llevó el Evangelio hasta la India y Armenia

El 24 de agosto la Iglesia católica celebra a San Bartolomé Apóstol, uno de los Doce discípulos elegidos por Jesús y testigo de su vida, muerte y resurrección. Su nombre aparece en las listas de los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas, y la tradición lo identifica con Natanael, a quien Cristo llamó “un verdadero israelita en quien no hay engaño” (Jn 1,47).