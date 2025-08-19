San Lorenzo ante un fallo judicial que reaviva el fantasma de la quiebra

El conflicto se remonta a 2019, cuando, bajo la gestión de Marcelo Tinelli, el club recibió dos préstamos del grupo con sede en Luxemburgo: uno por 2,5 millones y otro por 1,5 millones de dólares. Como respaldo, se firmó un documento vinculado a la transferencia de Adolfo Gaich al CSKA de Moscú. Con el paso del tiempo, San Lorenzo no cumplió con los pagos, y aunque se habían acordado planes de refinanciación, la disputa terminó en los tribunales.