"Sturzenegger habilita más peso en rutas abandonadas y pone en riesgo la vida de los argentinos"

El titular de Transporte de la provincia de Buenos Aires criticó la decisión del gobierno de Milei de habilitar los camiones bitrenes, así como también las declaraciones del ministro de Desregulación.

Hace 3 Hs

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, cuestionó la decisión de la Secretaría de Transporte nacional y respondió a las declaraciones del ministro de Desregulación nacional, Federico Sturzenegger, sobre la habilitación en la red vial nacional de camiones bitrenes -vehículos con dos semirremolques articulados con mayor capacidad de carga-.

El titular de Transporte bonaerense advirtió que la decisión “pone en riesgo a quienes circulan por las rutas de nuestro país”, detallando que “el exceso de peso deteriora la cinta asfáltica". 

"Los bitrenes no doblan de la misma manera que un camión convencional y necesitan mayor distancia de frenado. Solo con estos elementos alcanza para dimensionar el peligro que implica esta resolución”, señaló en un comunicado.

Marinucci también cuestionó el desinterés del gobierno de Javier Milei por el mantenimiento de la infraestructura vial: “El mismo Gobierno que hace bandera del deterioro del Estado lleva casi dos años sin realizar obras de mantenimiento en gran parte de la red nacional. Es una bomba a punto de estallar”, sostuvo.

En ese sentido, el funcionario provincial apuntó contra la entrega de los ferrocarriles de carga: "En los últimos años potenciamos la red ferroviaria de cargas para, por ejemplo, conectar los puertos del gran Rosario con el norte productivo cruzando seis provincias. Este Gobierno quiere privatizar nuestros trenes, de pasajeros y de cargas porque no tienen ningún interés en el desarrollo industrial y social. Nada más priorizan sus negocios".

Finalmente, envió un mensaje directo al ministro de Desregulación: “Si de verdad quieren hablar de impulsar la industria y la producción, lo primero que deberían hacer es dejar de destruir la matriz productiva nacional. Porque crecer no es poner más toneladas sobre rutas destruidas, sino garantizar condiciones seguras para quienes producen y para quienes transitan.”

