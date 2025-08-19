"Sturzenegger habilita más peso en rutas abandonadas y pone en riesgo la vida de los argentinos"

En ese sentido, el funcionario provincial apuntó contra la entrega de los ferrocarriles de carga: "En los últimos años potenciamos la red ferroviaria de cargas para, por ejemplo, conectar los puertos del gran Rosario con el norte productivo cruzando seis provincias. Este Gobierno quiere privatizar nuestros trenes, de pasajeros y de cargas porque no tienen ningún interés en el desarrollo industrial y social. Nada más priorizan sus negocios".