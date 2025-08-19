Algo sucede bajo los pies: ¿por qué 25 ciudades de este país se están hundiendo?

Sin embargo, la extracción de agua no es la única razón. En algunas regiones del país, el hundimiento se debe al "efecto de balancín" del lecho rocoso causado por el retroceso de los glaciares de la última era de hielo. En el oeste, en ciudades como Portland, Seattle y San Francisco, la tectónica de placas también juega un papel. Incluso los estados más lejanos no se salvan: en Alaska, la degradación del permafrost es el principal factor, mientras que en Hawái, ciertas áreas de O'ahu se hunden hasta 25 milímetros por año debido a construcciones sobre relleno artificial.