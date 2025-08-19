¿Se juega Racing vs Peñarol? La lluvia pone en riesgo el partido de Libertadores

Racing y Peñarol deberían verse las caras este martes 19 de agosto a las 21:30 en Avellaneda, en el duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, las intensas lluvias que azotan la Provincia de Buenos Aires abrieron un signo de interrogación sobre la realización del partido.
Imágenes televisivas mostraron que, pese a las precipitaciones, el césped del Cilindro de Avellaneda luce en buen estado, lo que permitiría disputar el encuentro. De todos modos, la decisión final depende de la Conmebol, que anunciará en las horas previas si el compromiso se juega o si se reprograma.
En caso de que el clima obligue a suspenderlo, el reglamento de la confederación sudamericana establece que el cotejo debe reanudarse dentro de las siguientes 24 horas. Si eso no fuera posible, se fijará una nueva fecha en el calendario.
La serie está abierta: Peñarol llega con ventaja tras imponerse 1 a 0 en Montevideo con gol de David Terans, por lo que Racing necesita ganar al menos por dos tantos de diferencia para clasificarse directamente a los cuartos de final. La expectativa es alta, pero la lluvia amenaza con modificar los planes.