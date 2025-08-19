Francisco Kaminski reapareció y sorprendió con un fuerte mensaje: "A veces la vida te pide silencio"

Francisco Kaminski volvió a sorprender a sus seguidores con una publicación en Instagram, marcando su regreso a la red social que había desactivado hace algunas semanas.
El comunicador y locutor radial había decidido eliminar cualquier vestigio de su presencia en redes sociales luego de que se conociera su vínculo con el fallecido "Rey de Meiggs", Felipe Reyes Ossa, y también con Wilson Verdugo, señalado como ideólogo del crimen.
En su cuenta, donde acumula cientos de miles de seguidores, compartió una fotografía en blanco y negro en la que se refleja frente a un espejo redondo, mostrando su barba y anteojos de sol.
Junto a la imagen, Kaminski dejó un mensaje en el que refleja su situación actual y agradece a quienes lo han acompañado durante este período complejo de su vida, en el que ha sido objeto de investigaciones en distintos frentes: "A veces la vida te pide silencio. Hoy vuelvo distinto, solo, y con más amor propio que nunca".
"Gracias a quienes siguen aquí, este nuevo comienzo es nuestro. De todos los que NO abandonan. Gracias", sentenció.