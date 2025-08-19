Secciones
Chile

Francisco Kaminski reapareció y sorprendió con un fuerte mensaje: "A veces la vida te pide silencio"

El locutor radial había decidido eliminar cualquier vestigio de su presencia en redes sociales luego de que se conociera su vínculo con el fallecido "Rey de Meiggs"-

Francisco Kaminski Francisco Kaminski
Hace 3 Hs

Francisco Kaminski volvió a sorprender a sus seguidores con una publicación en Instagram, marcando su regreso a la red social que había desactivado hace algunas semanas. 

El comunicador y locutor radial había decidido eliminar cualquier vestigio de su presencia en redes sociales luego de que se conociera su vínculo con el fallecido "Rey de Meiggs", Felipe Reyes Ossa, y también con Wilson Verdugo, señalado como ideólogo del crimen.

El nuevo revés laboral que sufrió Francisco Kaminski tras ser vinculado al caso del “Rey de Meiggs”

El nuevo revés laboral que sufrió Francisco Kaminski tras ser vinculado al caso del “Rey de Meiggs”

En su cuenta, donde acumula cientos de miles de seguidores, compartió una fotografía en blanco y negro en la que se refleja frente a un espejo redondo, mostrando su barba y anteojos de sol.

Junto a la imagen, Kaminski dejó un mensaje en el que refleja su situación actual y agradece a quienes lo han acompañado durante este período complejo de su vida, en el que ha sido objeto de investigaciones en distintos frentes: "A veces la vida te pide silencio. Hoy vuelvo distinto, solo, y con más amor propio que nunca".

"Gracias a quienes siguen aquí, este nuevo comienzo es nuestro. De todos los que NO abandonan. Gracias", sentenció. 

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Enel confirma cortes de luz en Providencia y cuatro comunas más para este martes 19 de agosto
1

Enel confirma cortes de luz en Providencia y cuatro comunas más para este martes 19 de agosto

Remezón en Canal 13: el verdadero motivo de la inesperada salida de Felipe Vidal de Hay que decirlo
2

Remezón en Canal 13: el verdadero motivo de la inesperada salida de Felipe Vidal de "Hay que decirlo"

Un imponente frente frío se acerca a Santiago: ¿para qué días se prevén precipitaciones?
3

Un imponente frente frío se acerca a Santiago: ¿para qué días se prevén precipitaciones?

Constanza Santa María tendría nueva casa televisiva tras su salida de TVN
4

Constanza Santa María tendría nueva casa televisiva tras su salida de TVN

Un temblor de 5,6 grados se registró en la región de Magallanes: ¿hay riesgo de tsunami?
5

Un temblor de 5,6 grados se registró en la región de Magallanes: ¿hay riesgo de tsunami?

Francisco Kaminski reapareció y sorprendió con un fuerte mensaje: A veces la vida te pide silencio
6

Francisco Kaminski reapareció y sorprendió con un fuerte mensaje: "A veces la vida te pide silencio"

Más Noticias
Enel confirma cortes de luz en Providencia y cuatro comunas más para este martes 19 de agosto

Enel confirma cortes de luz en Providencia y cuatro comunas más para este martes 19 de agosto

Remezón en Canal 13: el verdadero motivo de la inesperada salida de Felipe Vidal de Hay que decirlo

Remezón en Canal 13: el verdadero motivo de la inesperada salida de Felipe Vidal de "Hay que decirlo"

Un imponente frente frío se acerca a Santiago: ¿para qué días se prevén precipitaciones?

Un imponente frente frío se acerca a Santiago: ¿para qué días se prevén precipitaciones?

Constanza Santa María tendría nueva casa televisiva tras su salida de TVN

Constanza Santa María tendría nueva casa televisiva tras su salida de TVN

Un temblor de 5,6 grados se registró en la región de Magallanes: ¿hay riesgo de tsunami?

Un temblor de 5,6 grados se registró en la región de Magallanes: ¿hay riesgo de tsunami?

Escándalo: detuvieron a la pareja de Jean Paul Pineda por asociación criminal vinculada al robo de autos

Escándalo: detuvieron a la pareja de Jean Paul Pineda por asociación criminal vinculada al robo de autos

Karol Lucero confirmó que le fue infiel a su esposa con una reconocida DJ: Estoy muy afectado

Karol Lucero confirmó que le fue infiel a su esposa con una reconocida DJ: "Estoy muy afectado"

Cortes de luz en Santiago: ¿cuáles son las comunas que se verán afectadas este lunes 18 de agosto?

Cortes de luz en Santiago: ¿cuáles son las comunas que se verán afectadas este lunes 18 de agosto?

Comentarios