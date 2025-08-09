 Francisco Kaminski confirmó su dolorosa ruptura con Camila Andrade: "Es injusto para ella"
El animador se sinceró en una reciente entrevista con Fran García-Huidobro y José Antonio Neme y confirmó distanciamiento con Andrade.

Hace 5 Hs

En la edición de este viernes de Only Fama, Francisco Kaminski se abrió en una conversación con Fran García-Huidobro y José Antonio Neme, en medio de la controversia que enfrenta en las últimas semanas por su vínculo con el asesinado “Rey de Meiggs”.

Durante la entrevista, el animador habló de su relación con Camila Andrade y confirmó la separación tras semanas de rumores. “Nosotros tomamos distancia efectivamente, con una conversación bien sincera y bien humana. Con mucho amor, con mucho respeto también, porque nosotros nos amamos”, resumió y luego añadió que necesitaba “solucionar mi vida y no seguir manchando a mi entorno”.

El nuevo revés laboral que sufrió Francisco Kaminski tras ser vinculado al caso del “Rey de Meiggs”

El nuevo revés laboral que sufrió Francisco Kaminski tras ser vinculado al caso del “Rey de Meiggs”

Explicó que la decisión fue mutua y que Andrade lo comprendió, brindándole apoyo en todo momento. Sin embargo, sostuvo que ahora debe enfocarse en corregir errores y tomar mejores decisiones: “Ese proceso es injusto para que ella lo viva conmigo. Yo no la alcancé a salvar de nada, ella pagó costos y está pagando costos”.

¿Francisco Kaminski y Camila Andrade volverán a estar juntos tras su separación?

En sus declaraciones, Kaminski contó que Camila Andrade “fue a la primera persona a la que le pedí perdón” y expresó: “Yo la amo profundamente, me encantaría volver con ella, pero quiero hacerlo renovado y seguro de que no la voy a volver a cagar”.

Confesó que se siente amado por ella, lo que hace más difícil la separación: “Es como una ruptura sin ruptura. Es complicado, porque también tengo su apoyo, también me entendió”. Reconoció que posiblemente ella se haya sentido decepcionada, pero destacó que “adquiere una posición sumamente fuerte porque está ahí, está ahí”.

Sobre el estado de Andrade, afirmó: “Nadie puede estar bien amando de esta manera, sin poder hacerlo de forma positiva, o juntos, o unidos, o bien. Creo que ella también está entendiendo, apoyándome desde donde puede”. Finalmente, subrayó que necesita este tiempo en soledad para mejorar: “Si el tiempo nos junta, y yo me siento bien y nos seguimos amando, vamos a estar juntos”.

