 El nuevo revés laboral que sufrió Francisco Kaminski tras ser vinculado al caso del "Rey de Meiggs"
El nuevo revés laboral que sufrió Francisco Kaminski tras ser vinculado al caso del “Rey de Meiggs”

Luego de semanas "congelado", el animador acordó su desvinculación de Radio Corazón y aseguró que fue de común acuerdo.

FIN DE UNA ERA. Francisco Kaminski confirmó su salida de Radio Corazón.
Hace 1 Hs

Los problemas para Francisco Kaminski no cesan tras ser vinculado al caso de Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”. En las últimas horas, el animador anunció oficialmente su salida de Radio Corazón, emisora en la que trabajó por más de una década.

En diálogo con La Hora, Kaminski afirmó que su desvinculación se produjo de común acuerdo con la estación radial. “Después de una conversación muy sincera con Ricardo (Berdicheski, director ejecutivo en PRISA Media Chile) y Pablo (Stange, director de Radio Corazón) tomamos la decisión de poner fin al contrato por mutuo acuerdo”.

Fin de una etapa: Francisco Kaminsk dice adiós a Radio Corazón 

La controversia que rodea al comunicador comenzó cuando fue llamado a declarar en el marco de la investigación por el homicidio de Reyes Ossa, con quien mantenía una relación de amistad y a quien, según se reveló, le adeudaba más de 40 millones al momento de su muerte. 

Esta situación llevó a la emisora a suspender sus funciones de manera temporal mientras resolvía su situación judicial.

Con su salida, el programa “El Vacilón de la Corazón” queda sin Kaminski a la cabeza. En la web de la radio, actualmente solo figura DJ Toti como conductor del espacio, aunque el rostro de Kaminski aún aparece en algunas imágenes promocionales.

