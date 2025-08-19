Secciones
DeportesFútbol

La Reserva de Atlético buscará su sexta victoria consecutiva frente a Talleres en el Monumental

El equipo de Hugo Colace es líder del Torneo Clausura con puntaje ideal y solo un gol en contra. Carlos Abeldaño, con cuatro tantos, es el goleador.

La Reserva de Atlético buscará su sexta victoria consecutiva frente a Talleres en el Monumental
Hace 3 Hs

La Reserva de Atlético atraviesa un presente ideal y mañana tendrá un nuevo desafío. Desde las 19, recibirá a Talleres en el estadio Monumental José Fierro por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Los dirigidos por Hugo Colace suman cinco victorias en igual cantidad de presentaciones, con un registro de 9 goles a favor y apenas uno en contra, lo que los convierte en el mejor equipo del certamen. El goleador del torneo es Carlos Gabriel Abeldaño, autor de cuatro tantos.

El probable "11" sería: Patricio Albornoz; Agustín Gálvez, Juan Pablo Posse, Luciano Vallejo y Ramiro Paunero; Rodrigo Olima, Leonel Vega, Facundo Pimienta y Martín Ortega; Martín Paz y Carlos Abeldaño.

Será la tercera vez consecutiva que el equipo juega en el Monumental, donde ya venció 2-0 a Ferro (segunda fecha) y 2-0 a Rosario (cuarta). Además, derrotó 1-0 a San Martín de San Juan en San Jorge, 2-1 a Riestra como visitante y 2-0 a Sarmiento en Junín.

Con Talleres ubicado en el tercer puesto con 9 unidades, el partido promete ser atractivo. Desde el club invitan a los hinchas a acompañar al equipo juvenil, que buscará extender su racha ganadora y afianzarse en la cima del campeonato.

Temas Club Atlético San Martín de San JuanJosé FierroFacundo PimientaRamiro PauneroHugo ColacePatricio AlbornozLeonel Vegatorneo Clausura
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country
1

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores
2

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo
3

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas
4

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán
5

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez
6

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Más Noticias
El recuerdo de Creevy del fallido homenaje a Maradona: “Se debería haber hecho más”

El recuerdo de Creevy del fallido homenaje a Maradona: “Se debería haber hecho más”

Clever Ferreira sería convocado a la prelista de selección paraguaya

Clever Ferreira sería convocado a la prelista de selección paraguaya

Un árbitro fue echado por la AFA tras un partido insólito: las imágenes que indignaron a todos

Un árbitro fue echado por la AFA tras un partido insólito: las imágenes que indignaron a todos

Bombazo: Cavani suena en un importante club de Europa tras la baja de su goleador estrella

Bombazo: Cavani suena en un importante club de Europa tras la baja de su goleador estrella

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Atlético Tucumán evitó una dura derrota ante Sarmiento, pero hizo una autocrítica en Junín

Atlético Tucumán evitó una dura derrota ante Sarmiento, pero hizo una autocrítica en Junín

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Comentarios