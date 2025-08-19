La Reserva de Atlético buscará su sexta victoria consecutiva frente a Talleres en el Monumental

La Reserva de Atlético atraviesa un presente ideal y mañana tendrá un nuevo desafío. Desde las 19, recibirá a Talleres en el estadio Monumental José Fierro por la sexta fecha del Torneo Clausura.
Los dirigidos por Hugo Colace suman cinco victorias en igual cantidad de presentaciones, con un registro de 9 goles a favor y apenas uno en contra, lo que los convierte en el mejor equipo del certamen. El goleador del torneo es Carlos Gabriel Abeldaño, autor de cuatro tantos.
El probable "11" sería: Patricio Albornoz; Agustín Gálvez, Juan Pablo Posse, Luciano Vallejo y Ramiro Paunero; Rodrigo Olima, Leonel Vega, Facundo Pimienta y Martín Ortega; Martín Paz y Carlos Abeldaño.
Será la tercera vez consecutiva que el equipo juega en el Monumental, donde ya venció 2-0 a Ferro (segunda fecha) y 2-0 a Rosario (cuarta). Además, derrotó 1-0 a San Martín de San Juan en San Jorge, 2-1 a Riestra como visitante y 2-0 a Sarmiento en Junín.
Con Talleres ubicado en el tercer puesto con 9 unidades, el partido promete ser atractivo. Desde el club invitan a los hinchas a acompañar al equipo juvenil, que buscará extender su racha ganadora y afianzarse en la cima del campeonato.