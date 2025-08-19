La Fórmula 1 analizó el año del Alpine: “Hay que ayudar a Colapinto”

En clasificación, Gasly superó por 5-1 a Doohan y por 6-2 a Colapinto. El análisis remarcó que el argentino mostró ritmo competitivo en Canadá y Hungría, aunque sin resultados finales. En carrera, el francés logró un 4-1 sobre Doohan (que fue 5-0 en pista, pero con una sanción que alteró el registro) y un 5-3 sobre Colapinto. Pese a la paridad, todos los puntos sumados por Alpine en 2025 fueron obra de Gasly. El mejor resultado del bonaerense hasta el momento es un 13° puesto en Mónaco y Canadá, mientras que Doohan logró también un 13° en China, favorecido por descalificaciones posteriores.