La Fórmula 1 analizó el año del Alpine: “Hay que ayudar a Colapinto”

La escudería francesa atraviesa un año difícil, se mantiene última en el campeonato y apunta a mejorar tras el receso. La prensa internacional pidió apoyo para el piloto argentino.

Hace 1 Hs

La Fórmula 1 atraviesa su parate de verano y volverá a la acción el 29 de agosto en Países Bajos. En ese contexto, la prensa especializada hizo un balance del rendimiento de Alpine, equipo que atraviesa un presente complicado y ocupa el último lugar en el campeonato.

En un informe publicado por la "Máxima" titulado “Informe de mitad de semestre: los mejores y peores momentos de Alpine en lo que va de 2025 y enfrentamientos directos entre pilotos”, se repasaron los duelos internos entre Pierre Gasly, Franco Colapinto y Jack Doohan, quien compitió hasta la sexta fecha.

En clasificación, Gasly superó por 5-1 a Doohan y por 6-2 a Colapinto. El análisis remarcó que el argentino mostró ritmo competitivo en Canadá y Hungría, aunque sin resultados finales. En carrera, el francés logró un 4-1 sobre Doohan (que fue 5-0 en pista, pero con una sanción que alteró el registro) y un 5-3 sobre Colapinto. Pese a la paridad, todos los puntos sumados por Alpine en 2025 fueron obra de Gasly. El mejor resultado del bonaerense hasta el momento es un 13° puesto en Mónaco y Canadá, mientras que Doohan logró también un 13° en China, favorecido por descalificaciones posteriores.

El informe destacó como mejor momento de la temporada el sexto puesto de Gasly en Barcelona y como peor, su descalificación en Shanghai. También mencionó cambios estructurales fuera de pista, como el trueque Colapinto-Doohan y la renuncia del jefe de equipo Oliver Oakes.

De cara al futuro, la publicación remarcó la necesidad de respaldar al argentino: “Más allá de 2026, es necesario centrarse en ayudar a Colapinto a superar una etapa difícil. El bonaerense demostró su capacidad con Williams, pero aún no alcanzó ese nivel en Alpine”.

El balance concluyó que si Alpine logra potenciar a Colapinto junto a Gasly, el panorama para la escudería podría mejorar y permitirle salir del fondo de la tabla.

Comentarios