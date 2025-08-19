Tras dos décadas, comienza la reconstrucción del Puente del Coy en Estación Aráoz

La visita a Estación Araoz se suma a las obras recientemente inauguradas en la comuna, entre las que se destacan la habilitación de un nuevo sistema de alumbrado público, un centro de monitoreo, una rotonda en el cruce de las rutas provinciales 302 y 327, y el refuerzo en el abastecimiento de agua potable mediante un nuevo pozo. Beneficiando a los vecinos de la zona en materia de infraestructura y de seguridad.