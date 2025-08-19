Secciones
Política

Tras dos décadas, comienza la reconstrucción del Puente del Coy en Estación Aráoz

El proyecto garantizará mayor seguridad vial y accesibilidad en el Puente de los Lotes de Agua Dulce.

Hace 1 Hs

El Gobierno de la Provincia avanza en la planificación de nuevas obras en el interior. En Estación Aráoz, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur, junto al administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Díaz y el comisionado comunal, Emilio Caratti, recorrió la zona donde se ejecutará la obra sobre el Puente del Coy, una obra largamente anhelada por los vecinos de los Lotes de Agua Dulce.

El puente hace 20 años dejó de funcionar. Con decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo se avanzará con este proyecto histórico, beneficiando directamente a 400 familias. Ya se realizaron los primeros relevamientos y se calcula que la ejecución de esta obra comenzará en un plazo de dos meses, a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad.

El proyecto responde al compromiso asumido por el gobierno provincial con el interior de Tucumán. Permitirá mejorar la conectividad y la seguridad vial en el sector. “El Puente del Coy es una obra prioritaria para la comuna y estamos trabajando para concretar con el acompañamiento técnico y el compromiso del Gobierno provincial”, expresó Nazur.

La visita a Estación Araoz se suma a las obras recientemente inauguradas en la comuna, entre las que se destacan la habilitación de un nuevo sistema de alumbrado público, un centro de monitoreo, una rotonda en el cruce de las rutas provinciales 302 y 327, y el refuerzo en el abastecimiento de agua potable mediante un nuevo pozo. Beneficiando a los vecinos de la zona en materia de infraestructura y de seguridad.

“Estas acciones reflejan una política sostenida de inversión en infraestructura, con el objetivo de llegar con soluciones concretas a cada localidad del interior”, agregó Nazur.

Temas Dirección Provincial de VialidadOsvaldo JaldoPablo DíazSeguridad VialMarcelo Nazur
Tamaño texto
Comentarios
