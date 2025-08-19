Secciones
EspectáculosFamosos

Reapareció Eliana Guercio y habló del tratamiento estético que le deformó la cara

La modelo habló de "reacciones adversas", pero aclaró que se encuentra bien de salud.

Reapareció Eliana Guercio y habló del tratamiento estético que le deformó la cara
Hace 41 Min

Este fin de semana, Eliana Guercio hizo una extensa advertencia en su cuenta de Instagram. La modelo contó que se sometió a un tratamiento estético que le “deformó” la cara. Por esta razón debió ausentarse durante algunos días de sus trabajos. “Tengo reacciones adversas, pero nada que involucre mi salud”, escribió en su cuenta.

Eliana Guercio reveló su drama tras un tratamiento estético: “Se me deformó la cara”

Eliana Guercio reveló su drama tras un tratamiento estético: “Se me deformó la cara”

“Por favor se los pido. Investiguen antes de tocarse con cualquiera. Las redes engañan muchísimo. no se fijen en si hay famosas. Ni en los seguidores. Yo entré por ahí. Me dijeron a todo que sí, que iba a ser como yo esperaba y después del tratamiento empezaron a cambiar el discurso”, contó Guercio.

También alertó sobre la importancia de firmar consentimientos médicos y recomendó sacarles foto en caso de hacer uno. Al parecer, las promesas de los profesionales con que trató se esfumaron apenas reconocieron que el tratamiento no había salido como esperaban.

Eliana Guercio regresó a la tele luego de su peligroso tratamiento estético

Esta mañana, Guercio regresó a “Al a Barbarossa” y contó que no era la primera vez que se hacía este procedimiento. “El CO2 me lo hice hace 10 años, el procedimiento es maravilloso en las manos adecuadas. Me dejaron con la piel como una porcelana”, relató al aire. También respondió a quienes la acusaron de haberse obsesionado con la estética y negó tener ese perfil. “A mí me pasó esto, no porque me hago una cantidad de cosas, me hice esto después de 10 años y tuve mala suerte”, destacó.

Luego de que contara su episodio, muchas personas le escribieron para consultar sobre las contraindicaciones que podía tener. “Lo único que recomiendo es que vayan a un lugar que conozcan cómo trabaja, que te lo diga una amiga, una prima, una hermana, alguien que te quiera que se haya hecho el procedimiento y te diga: ‘A mí me fue bien’”.

También explicó que el tratamiento con CO2 consiste en una especie de peeling intenso que extrae las capas más superficiales de la piel. En la publicación que hizo el fin de semana, recomendó no hacer consultas por videollamada ni pactar directamente citas para hacer el tratamiento sin antes conocer a los profesionales.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Eliana Guercio reveló su drama tras un tratamiento estético: “Se me deformó la cara”

Eliana Guercio reveló su drama tras un tratamiento estético: “Se me deformó la cara”

Lo más popular
Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country
1

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores
2

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo
3

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas
4

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer
5

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer

Está grave un joven baleado en el pecho
6

Está grave un joven baleado en el pecho

Más Noticias
Docentes universitarios anuncian un nuevo paro de 48 horas: “El gobierno decidió provocar a los maestros”

Docentes universitarios anuncian un nuevo paro de 48 horas: “El gobierno decidió provocar a los maestros”

El titular del Inca habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Inca habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Guillermo Francella respondió a las críticas y dio su visión sobre Homo Argentum

Guillermo Francella respondió a las críticas y dio su visión sobre "Homo Argentum"

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Comentarios