Reapareció Eliana Guercio y habló del tratamiento estético que le deformó la cara

Este fin de semana, Eliana Guercio hizo una extensa advertencia en su cuenta de Instagram. La modelo contó que se sometió a un tratamiento estético que le “deformó” la cara. Por esta razón debió ausentarse durante algunos días de sus trabajos. “Tengo reacciones adversas, pero nada que involucre mi salud”, escribió en su cuenta.
“Por favor se los pido. Investiguen antes de tocarse con cualquiera. Las redes engañan muchísimo. no se fijen en si hay famosas. Ni en los seguidores. Yo entré por ahí. Me dijeron a todo que sí, que iba a ser como yo esperaba y después del tratamiento empezaron a cambiar el discurso”, contó Guercio.
También alertó sobre la importancia de firmar consentimientos médicos y recomendó sacarles foto en caso de hacer uno. Al parecer, las promesas de los profesionales con que trató se esfumaron apenas reconocieron que el tratamiento no había salido como esperaban.
Eliana Guercio regresó a la tele luego de su peligroso tratamiento estético
Esta mañana, Guercio regresó a “Al a Barbarossa” y contó que no era la primera vez que se hacía este procedimiento. “El CO2 me lo hice hace 10 años, el procedimiento es maravilloso en las manos adecuadas. Me dejaron con la piel como una porcelana”, relató al aire. También respondió a quienes la acusaron de haberse obsesionado con la estética y negó tener ese perfil. “A mí me pasó esto, no porque me hago una cantidad de cosas, me hice esto después de 10 años y tuve mala suerte”, destacó.
Luego de que contara su episodio, muchas personas le escribieron para consultar sobre las contraindicaciones que podía tener. “Lo único que recomiendo es que vayan a un lugar que conozcan cómo trabaja, que te lo diga una amiga, una prima, una hermana, alguien que te quiera que se haya hecho el procedimiento y te diga: ‘A mí me fue bien’”.
También explicó que el tratamiento con CO2 consiste en una especie de peeling intenso que extrae las capas más superficiales de la piel. En la publicación que hizo el fin de semana, recomendó no hacer consultas por videollamada ni pactar directamente citas para hacer el tratamiento sin antes conocer a los profesionales.