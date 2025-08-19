Reapareció Eliana Guercio y habló del tratamiento estético que le deformó la cara

Eliana Guercio regresó a la tele luego de su peligroso tratamiento estético

Esta mañana, Guercio regresó a “Al a Barbarossa” y contó que no era la primera vez que se hacía este procedimiento. “El CO2 me lo hice hace 10 años, el procedimiento es maravilloso en las manos adecuadas. Me dejaron con la piel como una porcelana”, relató al aire. También respondió a quienes la acusaron de haberse obsesionado con la estética y negó tener ese perfil. “A mí me pasó esto, no porque me hago una cantidad de cosas, me hice esto después de 10 años y tuve mala suerte”, destacó.