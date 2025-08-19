Secciones
Marco Pellegrino y su análisis tras la crisis de Boca: "A veces la presión nos juega en contra"

El defensor habló sobre los cambios en el equipo, la importancia de los refuerzos y la presión de los resultados.

Hace 2 Hs

Marco Pellegrino, defensor de 23 años, analizó el presente de Boca tras los primeros resultados positivos luego de la peor racha sin victorias en la historia del club. En diálogo con Radio Continental, el jugador destacó el esfuerzo colectivo y el aporte de los refuerzos de jerarquía.

“Creo que veníamos haciendo las cosas bien, pero obviamente mandan los resultados. Con Racing habíamos hecho un gran partido, el grupo estaba muy bien y sabíamos que la única forma de salir adelante era tener un buen resultado. En Mendoza lo merecimos y se nos dio”, señaló.

Consultado por los entrenamientos de las últimas semanas, explicó: “Metimos doble turno, trabajamos cuestiones más tácticas. También tener a Lea (Paredes) y a Rodri (Battaglia), que son jugadores de enorme jerarquía, nos ayudó a acomodarnos y entendernos mejor. Eso, sumado a la actitud que estamos teniendo, nos está sirviendo para ganar”.

Por último, Pellegrino habló de la presión que implica jugar en Boca. “Nos estamos ordenando bien, con la pelota sabemos cuándo sacarla y cuándo tenerla. Pero también está la presión, buscamos la victoria y a veces nos juega un poco en contra, porque estamos más ansiosos”, reconoció.

