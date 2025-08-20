Secciones
Abren una convocatoria para docentes que quieran hacer un intercambio en Alemania

La Facultad de Filosofía y Letras de la UNT recibe inscripciones hasta el 5 de septiembre en su Oficina de Relaciones Internacionales o por correo electrónico.

POSTAL DE COLONIA. La ciudad alemana donde tiene lugar el intercambio con docentes de la UNT. / GOOGLE POSTAL DE COLONIA. La ciudad alemana donde tiene lugar el intercambio con docentes de la UNT. / GOOGLE
Hace 1 Hs

El intercambio académico es una gran oportunidad para la formación de quienes se dedican a la enseñanza. Con ese afán, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) abrió la Convocatoria 2025 del Programa de Intercambio Docente Internacional (ISAP), financiado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD).

El acuerdo conecta a Tucumán con la Universidad de Colonia (Alemania) mediante dos de sus áreas de estudio más prestigiosas: el Instituto de Historia Latinoamericana (Ihila) y el Instituto de Romanística. El objetivo es potenciar la cooperación internacional; generar movilidad académica, y reconocer trayectos formativos que fortalezcan la enseñanza de las ciencias sociales y las humanidades.

¿Quiénes pueden postularse?

La plaza disponible corresponde al área Historia, aunque la convocatoria está dirigida a los Departamentos de Historia, Geografía, Ciencias de la Educación y Trabajo Social. Los proyectos deben estar relacionados con los temas que el Instituto de Historia Latinoamericana de Colonia desarrolla durante el semestre.

El período de viaje está previsto para noviembre de 2025, con una duración mínima de 23 días. La estadía en Alemania será financiada por el DAAD, que cubre alojamiento y alimentación con un monto de 2.000 euros. Sin embargo, los pasajes aéreos entre la Argentina y Alemania deberán ser costeados por quien resulte seleccionado.

Este intercambio se convierte en una oportunidad concreta para docentes jóvenes o con trayectoria que buscan internacionalizar su carrera; acceder a bibliografía especializada y trabajar con investigadores europeos en temas vinculados a América Latina.

¿Cómo realizar la postulación?

El plazo de inscripción se extiende hasta el 5 de septiembre de 2025. La documentación debe entregarse tanto en papel como en formato digital en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de Filosofía y Letras (ubicada en la avenida Benjamín Aráoz 800, San Miguel de Tucumán).

También se habilitó un canal de consultas y de envío de información mediante el correo electrónico relaciones.internacionales@filo.unt.edu.ar

OPORTUNIDAD. La Facultad de Filosofía y Letras abrió la convocatoria para un intercambio docente en la Universidad de Colonia, con financiamiento del DAAD OPORTUNIDAD. La Facultad de Filosofía y Letras abrió la convocatoria para un intercambio docente en la Universidad de Colonia, con financiamiento del DAAD / FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

La convocatoria exige que los proyectos presentados no sólo estén vinculados a la investigación, sino también al fortalecimiento de la cooperación académica. Es decir, se busca que la experiencia sirva para tender puentes y multiplicar oportunidades entre ambas instituciones.

Para quienes se animen a dar el paso, el intercambio puede convertirse en el inicio de una carrera con alcance global, con Tucumán como punto de partida y el mundo como horizonte.

