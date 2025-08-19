Valdano elogió a Mastantuono en su llegada al Real Madrid

Franco Mastantuono fue presentado el viernes como nuevo jugador del Real Madrid y rápidamente se convirtió en uno de los focos de atención del mercado europeo. Con apenas 17 años, el ex River figura entre los convocados para el debut liguero frente a Osasuna y ya genera expectativas en España.
En este contexto, Jorge Valdano, campeón del mundo con Argentina en 1986 y referente histórico del club merengue, opinó sobre el arribo del juvenil. En una charla con Juan Pablo Sorín, difundida por el diario As, Valdano destacó la capacidad y el carácter del mediocampista.
“Tiene mucha personalidad. No sólo lo demostró en sus declaraciones sino también en pedir la pelota con la desesperación que la pedía en River, con 17 años. Eso no es sencillo en un club que juega ante 87.000 espectadores, igual que el Bernabéu”, expresó. Además, señaló que la inteligencia del jugador será clave para adaptarse: “Es un chico inteligente y eso le va a facilitar la adaptación. Pero bueno, tiene que aterrizar, ¿no?”.
Valdano también recordó una anécdota personal sobre su desembarco en España y un consejo que le dio Alfredo Di Stéfano. “Cuando llegué al Alavés, Di Stéfano se me metió en el coche y me dijo: ‘nene, cuando usted regatea a un contrario, no crea que lo eliminó porque esto es Europa. El mismo contrario se rehace y le quita la pelota’. Hay que acomodarse a la velocidad, a los nuevos compañeros, pero Mastantuono se va a defender con un talento descomunal”.
Sobre el presente del Real Madrid, el ex futbolista y entrenador sostuvo que el equipo dirigido por Xabi Alonso “es competitivo” y que los refuerzos aportarán un salto de calidad, aunque pidió paciencia: “El funcionamiento necesita tiempo y el Madrid lo va a ir encontrando de a poco”.
Mastantuono integra la primera lista de convocados de Xabi Alonso para el arranque de la Liga española. Todo indica que ocupará un lugar en el banco de suplentes en el partido frente a Osasuna, lo que marcará el inicio de su etapa en el fútbol europeo.