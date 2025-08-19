Valdano elogió a Mastantuono en su llegada al Real Madrid

Valdano también recordó una anécdota personal sobre su desembarco en España y un consejo que le dio Alfredo Di Stéfano. “Cuando llegué al Alavés, Di Stéfano se me metió en el coche y me dijo: ‘nene, cuando usted regatea a un contrario, no crea que lo eliminó porque esto es Europa. El mismo contrario se rehace y le quita la pelota’. Hay que acomodarse a la velocidad, a los nuevos compañeros, pero Mastantuono se va a defender con un talento descomunal”.