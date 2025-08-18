Luis Caputo absorbió $3,8 billones en una licitación de urgencia para quitarle presión al dólar

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, realizó este lunes una licitación extraordinaria para absorber pesos del mercado y contener la presión sobre el dólar. En la operación, se adjudicaron $3,788 billones, casi la totalidad de las ofertas recibidas.
El instrumento elegido fue el TAMAR a noviembre 2025 (M28N5), con una tasa del +1% TNA, según informó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien destacó que la medida “contribuye a completar el objetivo de absorción monetaria tras la suba de encajes implementada por el BCRA”.
Un apretón monetario para contener al dólar
La licitación de urgencia se suma al aumento de encajes bancarios dispuesto por el Banco Central, que obliga a las entidades financieras a integrar una mayor proporción de los depósitos con títulos públicos.
Con estas decisiones, el ministro de Economía Luis Caputo busca evitar que los pesos liberados en el mercado se vuelquen al dólar, lo que podría generar una suba abrupta en la cotización y poner en riesgo el proceso de desinflación previo a las elecciones legislativas de octubre.
Cómo reaccionó el mercado
Desde Puente Research consideraron que la licitación fue “atípica”, ya que contó con un solo instrumento y estuvo dirigida exclusivamente a bancos.
El analista Christian Buteler señaló que la operación respondió a la baja renovación de la licitación del miércoles pasado y al aumento de encajes posteriores.
Según cálculos del mercado, entre la licitación pasada y esta nueva colocación, el Tesoro logró absorber alrededor de $12,9 billones de los $15 billones que vencían.
Impacto en tasas e inflación
El apretón monetario se da en un contexto donde las tasas de interés en pesos se dispararon:
Las cauciones llegaron a operarse por encima del 80% nominal anual en plazos de un día.
Las Lecap más cortas ofrecieron rendimientos superiores al 4% mensual.
Para analistas, este endurecimiento monetario puede resultar excesivo dado que la inflación núcleo de julio fue del 1,5%, el nivel más bajo desde 2017.
Claves de la licitación de emergencia
Se absorbieron $3,8 billones en pesos.
Instrumento: TAMAR a noviembre 2025, +1% TNA.
Medida dirigida a bancos para cumplir con nuevos encajes.
Objetivo: quitar presión al dólar y reforzar la estrategia antiinflacionaria.
Con esta decisión, Caputo busca extender la paz cambiaria en la previa electoral y mantener bajo control la volatilidad financiera, aunque el mercado advierte que la política monetaria es cada vez más restrictiva.