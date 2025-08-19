¡Bomba en la cumbia! Dalila reveló que es "amiga con derechos" de un conocido cantante

"Andá y hablá con él. No me voy a poner a la altura de ella", continuó, visiblemente molesta. Y su crítica fue aún más dura al mencionar a los hijos de Silenzi: "Teniendo hijos, ¿se olvida que todo queda archivado? ¿Y cuando los hijos vean de qué trabajaba su mamá?". Con estas declaraciones, Dalila no solo confirmó su relación con El Polaco, sino que también reavivó una vieja polémica que promete dar que hablar.