¡Bomba en la cumbia! Dalila reveló que es "amiga con derechos" de un conocido cantante

La cantante de cumbia, conocida por su sinceridad, reveló los detalles de este vínculo que sorprende a todos, especialmente después de la reciente separación del músico.

¡Bomba en la cumbia! Dalila reveló que es amiga con derechos de un conocido cantante ¡Bomba en la cumbia! Dalila reveló que es "amiga con derechos" de un conocido cantante
Hace 2 Hs

Dalila, la "Diosa del verbo amar", sacude al mundo del espectáculo con una confesión explosiva: tiene una relación de "amigos con derechos" con Ezequiel "El Polaco". La cantante de cumbia, conocida por su sinceridad, reveló los detalles de este vínculo que sorprende a todos, especialmente después de la reciente separación del músico.

Durante una entrevista, Dalila no dudó en dar nombres y ser totalmente transparente. "Te adoro, somos muy pero muy amigos, pero no al punto que algunos creen", comenzó, bajando un poco las expectativas. Sin embargo, rápidamente subió la apuesta: "Somos amigos con derecho a roce. No recuerdo si los roces fueron una sola vez".

La artista también compartió su admiración por El Polaco: "Me gusta El Polaco porque es un tipo humilde". Cuando le preguntaron si podría tener una relación más formal con él, su respuesta fue contundente: "¿Quién le diría que no?". A pesar de la atracción, dejó claro que no se casaría con él porque "sé perfectamente cómo es".

Tensión con Barby Silenzi

La charla también tocó un tema espinoso: su pasado cruce con Barby Silenzi, la ex pareja de El Polaco. Dalila no se guardó nada y criticó la actitud de la bailarina. "No sé por qué la ex me reclamó a mí, cuando le tenía que haber reclamado a él", disparó.

"Andá y hablá con él. No me voy a poner a la altura de ella", continuó, visiblemente molesta. Y su crítica fue aún más dura al mencionar a los hijos de Silenzi: "Teniendo hijos, ¿se olvida que todo queda archivado? ¿Y cuando los hijos vean de qué trabajaba su mamá?". Con estas declaraciones, Dalila no solo confirmó su relación con El Polaco, sino que también reavivó una vieja polémica que promete dar que hablar.

Comentarios