Té de azahar de naranjo: la infusión natural para calmar los nervios

Un ingrediente que puede conseguirse gratis en cada calle de Tucumán.

Hace 4 Hs

La temporada de los azahares en Tucumán está en su máximo esplendor. Los paseantes se deleitan con los aromas de los árboles de naranjos que dejan un regalo especial durante esta época. Lo que pocos saben es que pueden beneficiarse aún más con una infusión de la flor de azahar.

Los tés son excelentes compañías para momentos en que buscamos relajarnos. Pero, además, cada planta tiene sus beneficios particulares. La flor de azahar es buena, entre otras cosas, para ayudar a combatir la ansiedad y el estado de nerviosismo.

Cómo usar la flor de azahar para hacer un té

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo perteneciente al Gobierno de México publicó un artículo sobre los beneficios de la flor de azahar de naranjo amargo. En él se destaca que la infusión tradicionalmente se utiliza como bebida tranquilizante ante cuadros de salud mental.

Las flores de los naranjos poseen linalool y acetato de linalillo, responsables de contribuir al estado de calma. Algunos estudios demostraron que pacientes que serían sometidos a diferentes cirugías, que presentaban un cierto nivel de ansiedad, fueron expuestos al olor del aceite extraído de las flores de azahar y sus niveles de nerviosismo disminuyeron considerablemente.

Para hacer té de flores de azahar:

1. Lavar las flores de azahares con agua fría

2. Hervir agua en una olla y agregar las flores

3. Dejar las flores en el agua hasta que esta adquiera un color dorado

4. Colar el líquido para separar las flores y servir

5. Endulzar con el ingrediente preferido. Se puede agregar limón

