Por qué aparecen zapatillas en los cables de luz y qué explicación da la Policía

A primera vista podría parecer un acto de vandalismo o una simple travesura, lo cierto es que este fenómeno se ha observado en diversas ciudades alrededor del mundo, desde Nueva York hasta Londres. Se cree que surgió como una práctica espontánea entre adolescentes y jóvenes en zonas urbanas, donde lanzar un par de zapatillas viejas a los cables se convirtió en una especie de "rito de paso" o un gesto de diversión.