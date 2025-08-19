Por qué aparecen zapatillas en los cables de luz y qué explicación da la Policía

En los barrios argentinos se volvió muy común observar zapatillas colgadas en los cables de la vía pública. Este fenómeno encierra diversas teorías que son populares en el interior del país, sin embargo, su origen proviene de siglos pasados y no es exclusivo de Argentina.
A primera vista podría parecer un acto de vandalismo o una simple travesura, lo cierto es que este fenómeno se ha observado en diversas ciudades alrededor del mundo, desde Nueva York hasta Londres. Se cree que surgió como una práctica espontánea entre adolescentes y jóvenes en zonas urbanas, donde lanzar un par de zapatillas viejas a los cables se convirtió en una especie de "rito de paso" o un gesto de diversión.
Zapatillas colgadas: las interpretaciones populares
En Argentina, las zapatillas colgadas han adquirido varios significados, dependiendo del contexto y la región:
- Señalización de puntos de venta de drogas: una de las interpretaciones más difundidas, y a menudo más preocupante, es que las zapatillas colgadas marcan la ubicación de puntos de venta de drogas. Esta teoría ha sido respaldada por informes de vecinos en ciertas áreas, aunque no siempre se confirma.
- Símbolo de territorio: en algunos barrios, especialmente en zonas marginadas, colgar zapatillas puede ser una forma de marcar territorio o demostrar la presencia de una banda o grupo juvenil. Este uso simbólico refuerza la idea de pertenencia y control sobre una determinada área.
- Homenaje o recuerdo: otra interpretación menos conocida es que las zapatillas pueden ser un homenaje a alguien que ha fallecido. En este contexto, colgar las zapatillas en los cables es un acto simbólico para mantener viva la memoria de la persona.
- Simple travesura o juego: para muchos, especialmente entre los más jóvenes, colgar zapatillas no tiene ningún significado profundo, sino que es simplemente una travesura o un juego, una forma de dejar una "marca" en el entorno urbano.
Qué dicen la Policía y las autoridades
Las autoridades municipales y policiales en Argentina han intentado abordar el fenómeno, particularmente cuando se asocia con actividades delictivas. Sin embargo, debido a la ambigüedad del significado de las zapatillas colgadas, a menudo es difícil tomar acciones específicas.
En algunos casos, los municipios han implementado programas para retirar las zapatillas, tanto por razones de seguridad como para evitar la propagación de estos símbolos.
Las zapatillas colgadas en los cables de luz o teléfono en Argentina son un fenómeno multifacético, cargado de significados que varían según la perspectiva y el contexto. Desde señales de advertencia hasta simples actos de diversión, estas zapatillas se han convertido en un símbolo enigmático del paisaje urbano. Aunque pueden parecer inofensivas, también revelan las complejas dinámicas sociales que se desarrollan en las ciudades y barrios de todo el país.