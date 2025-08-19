Santoral del 19 de agosto: ¿qué santos se celebran hoy?

Cada día, la Iglesia Católica recuerda a diferentes santos y beatos que dejaron huella por su fe y testimonio de vida. El 19 de agosto no es la excepción: en esta fecha se conmemoran figuras relevantes para los fieles de todo el mundo.
Santo del día: San Juan Eudes
El 19 de agosto se celebra especialmente a San Juan Eudes, sacerdote francés del siglo XVII. Fue un gran predicador y fundador de la Congregación de Jesús y María (Padres Eudistas) y de la Orden de Nuestra Señora de la Caridad.
San Juan Eudes se destacó por su fuerte devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, y por su labor en la formación de sacerdotes y en la atención espiritual de los más necesitados.
Otros santos que se recuerdan el 19 de agosto
Además de San Juan Eudes, el calendario litúrgico también recuerda en esta fecha a:
San Luis de Tolosa, obispo franciscano, recordado por su espíritu de servicio y humildad.
Santa Mariana de Jesús de Paredes, mística ecuatoriana conocida como “la azucena de Quito”, canonizada en 1950.
San Magín de Tarragona, eremita y mártir de la Hispania romana, patrono de Tarragona.
San Sixto III, papa de la Iglesia Católica entre 432 y 440, defensor de la paz y del culto mariano.
Oración para el 19 de agosto
Muchos fieles aprovechan esta fecha para rezar a los santos, pidiendo su intercesión en momentos de dificultad. Una oración sencilla puede ser:
"Señor, que inspiraste a San Juan Eudes y a los santos que hoy recordamos con tu amor y tu misericordia, concédenos imitar su fe y vivir cada día con esperanza y caridad. Amén."