Dieciséis jóvenes tucumanos acceden a su primer empleo mediante un programa municipal de capacitación laboral

Participaron de los talleres de Entrenamiento para el Trabajo que brinda la Dirección de Empleo y Emprendimientos del Municipio, en articulación con la Nación.

Hace 4 Hs

Un grupo de 16 jóvenes tucumanos logró insertarse en el mercado laboral gracias al programa de Entrenamiento para el Trabajo, que dicta de manera gratuita la Dirección de Empleo y Emprendimientos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en articulación con el Gobierno Nacional.

Los flamantes empleados fueron seleccionados para cumplir tareas en Distri Roca, una reconocida distribuidora de golosinas con varias sucursales en la capital. Antes de incorporarse a la firma, participaron en talleres de capacitación integral que incluyeron habilidades blandas, economía del conocimiento y oficios tradicionales.

El director de Empleo y Emprendimientos, Luis Chalin, destacó que la semana pasada la empresa convocó a 25 jóvenes capacitados en el área municipal, de los cuales 16 fueron finalmente seleccionados para comenzar a trabajar desde el próximo mes.

“Van a iniciar, en su mayoría, sus primeras experiencias laborales. Pasaron por un proceso integral que armamos desde nuestra oficina, con capacitaciones y acompañamiento personalizado”, explicó Chalin.

El funcionario subrayó que el programa no se limita a la formación técnica, sino que también brinda contención social, en línea con la política de la intendenta Rossana Chahla. “Estuvimos acompañando a los chicos en las entrevistas, porque creemos en un abordaje integral con un Estado presente, incluso en tiempos de recursos limitados”, agregó.

Chalin también valoró el compromiso del personal municipal: “El 90% de las capacitaciones son brindadas por trabajadores de la Municipalidad que se reconvirtieron para volcar su profesión al servicio de la comunidad”.

Asimismo, recordó que la Dirección de Empleo acompaña a quienes no pueden asistir de manera presencial a través del portal Empleo de Nación, ofreciendo orientación en la elaboración de currículums, soporte digital y entrenamientos para afrontar entrevistas laborales.

Finalmente, convocó a los jóvenes interesados y a las empresas locales a sumarse a esta iniciativa. La oficina municipal funciona en avenida Juan B. Justo 951, de lunes a viernes de 8.30 a 14.30. “Orientamos a cada persona según su perfil, ya sea para formarse en oficios que generen autoempleo o para ingresar al mercado laboral mediante la intermediación con empresas”, explicó.

Chalin concluyó resaltando la importancia de estas políticas inclusivas: “El Estado debe estar al lado del vecino. Brindamos a los jóvenes la posibilidad de tener su primera experiencia laboral o de reinsertarse en el mercado. Esta oficina está abierta para todos, desde jóvenes hasta personas de 64 años”.

Temas Municipalidad de San Miguel de TucumánRossana Chahla
