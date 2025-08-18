Boca Juniors festejó en Mendoza pero quedó en alerta por Paredes y Alarcón

Fue en un momento del primer tiempo en Mendoza cuando Leandro Paredes encendió la alarma en Boca: tras un roce quedó tomándose el muslo derecho con gestos de dolor. Y sobre el final, Williams Alarcón también terminó con molestias luego de una dura entrada de Sheyko Studer a la altura de la rodilla izquierda. Ambos completaron la goleada 3-0 sobre Independiente Rivadavia, pero serán evaluados en las próximas horas.
El triunfo significó mucho más que tres puntos. Boca rompió una racha de 12 partidos sin victorias y volvió a festejar después de 120 días. La alegría se potenció con la emoción de Alan Velasco, autor del tercero, que rompió en llanto por su primer gol en el club tras ocho meses de espera y un penal fallido que lo perseguía. “Muy contento con la victoria y mi primer gol con esta camiseta”, escribió en redes.
El enojo de Cavani durante la goleada del "Xeneize"
No todo fue calma: Edinson Cavani mostró un inesperado enojo al ser reemplazado por Milton Giménez.
“¿Por qué me sacaron a mí?”, le recriminó a Claudio Úbeda, aunque luego bajó los decibeles, alentó a sus compañeros y celebró desde el banco. El tema quedó cerrado y sin sanciones.
La victoria también trajo alivio a Miguel Ángel Russo en su tercer ciclo.
“Necesitábamos algo así. Es Boca, hay que competir siempre al más alto nivel”, remarcó el DT, que destacó la importancia de viajar con todo el plantel y valoró la unión interna.