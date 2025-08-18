Boca Juniors festejó en Mendoza pero quedó en alerta por Paredes y Alarcón

El triunfo significó mucho más que tres puntos. Boca rompió una racha de 12 partidos sin victorias y volvió a festejar después de 120 días. La alegría se potenció con la emoción de Alan Velasco, autor del tercero, que rompió en llanto por su primer gol en el club tras ocho meses de espera y un penal fallido que lo perseguía. “Muy contento con la victoria y mi primer gol con esta camiseta”, escribió en redes.