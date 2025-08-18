 Soledad Molinuevo: “La experiencia se hace trabajando por la gente, no acumulando cargos”
Soledad Molinuevo: “La experiencia se hace trabajando por la gente, no acumulando cargos”

La vicepresidenta de La Libertad Avanza en Tucumán apuesta a "una alternativa joven que impulse el empleo privado, apoye a los jubilados y fortalezca las pymes en la provincia". Su relación con su hermano.

Hace 5 Hs

De cara a las elecciones del 26 de octubre, Soledad Molinuevo busca hacerse un lugar en la Cámara de Diputados. “Los cuatro candidatos que estamos en primera línea de La Libertad Avanza Tucumán estamos debutando prácticamente en la política”, dijo a LA GACETA la abogada de profesión.

En LG Play recordó cómo se sumó al armado del partido. “Fui una de las primeras en incorporarme, participé en la creación del partido y luego fui designada vicepresidenta. Conocía a Lisandro Catalán y nos convocó a amigos y conocidos para formar el espacio. Salí de mi zona de confort y me puse en la tarea del armado del partido, y nos salió muy bien”, relató.

Sobre los desafíos de la campaña, la abogada destacó la fortaleza del aparato estatal provincial y la necesidad de defender las ideas de libertad que promueve el presidente a nivel nacional. “Tenemos un gobierno que lleva décadas en el poder, y ahora busca fortalecerse con alianzas que hasta hace poco eran adversarias. Tenemos que vencer un aparato estatal fuerte y llevar nuestras ideas a los tucumanos”, afirmó.

Molinuevo también se refirió a las críticas sobre su inexperiencia política. “Que no nos conozcan en política lo tomo más como un halago. La política se aprende en el contacto con la gente, buscando el bien común. Eso es lo que vengo haciendo desde que ejerzo como abogada, ayudando a instituciones y trabajando desde atrás”.

En cuanto a su enfoque legislativo, la candidata señaló que su prioridad es apoyar las políticas nacionales orientadas a achicar el Estado y reducir la carga burocrática e impositiva para fomentar el empleo privado. “Queremos que los pequeños emprendedores y las pymes puedan crecer y que el empleo privado se fortalezca. Es un camino para sacar al país adelante”, sostuvo.

Jubilación

Molinuevo se refirió también a temas sensibles como la jubilación y la discapacidad. “Me da bronca que se use políticamente. Tenemos jubilados que se acercan y dicen: ‘Podemos esforzarnos un poco más, queremos un proyecto que nos saque adelante’. Hay quienes tienen claro que el sacrificio ahora puede traer soluciones duraderas”, enfatizó.

Sobre la relación con su hermano, Alejandro, actual intendente de Concepción en otro espacio político, Molinuevo aseguró que la familia y la política son ámbitos separados: “Tenemos los mismos valores y nos respetamos, aunque no compartamos espacios políticos. La política es un debate de ideas, no un tema familiar”.

Finalmente, Molinuevo destacó a su equipo de cara a octubre. “Somos un grupo muy unido, excelente y capaz. No venimos a buscar cargos, sino a demostrar que se puede cambiar. La Libertad Avanza representa la alternativa distinta, la oportunidad de que llegue gente nueva y no los mismos de siempre”.

La lista tucumana de La Libertad Avanza es:

1- Federico Pelli

2- Soledad Molinuevo

3- Manuel Guisone

4- Celina Moisá

Suplentes

1- Enzo Ferreira

2- Milva Albarracín

3- Gustavo Choua

Temas Elecciones 2025
