Soledad Molinuevo: “La experiencia se hace trabajando por la gente, no acumulando cargos”

En LG Play recordó cómo se sumó al armado del partido. “Fui una de las primeras en incorporarme, participé en la creación del partido y luego fui designada vicepresidenta. Conocía a Lisandro Catalán y nos convocó a amigos y conocidos para formar el espacio. Salí de mi zona de confort y me puse en la tarea del armado del partido, y nos salió muy bien”, relató.