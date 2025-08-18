¿Sos este tipo de persona?: lo que dicen los expertos sobre hablar con uno mismo

Respecto al beneficio cognitivo, un estudio reveló que los participantes que nombraron objetos en voz alta lograron localizarlos más rápidamente que quienes permanecieron en silencio. Como explica Lupyan al diario AS: "Aunque todos sabemos cómo es una 'banana', decir la palabra en voz alta ayuda al cerebro a activar información adicional sobre ese objeto, incluyendo su aspecto". Al verbalizar nombres o pensamientos, podemos mejorar la identificación y el recuerdo, por lo que las personas con mejor memoria son aquellas que utilizan este mecanismo.