 ¿Sos este tipo de persona?: lo que dicen los expertos sobre hablar con uno mismo
¿Sos este tipo de persona?: lo que dicen los expertos sobre hablar con uno mismo

Las personas que hablan consigo mismas compartirían algunos rasgos particulares.

¿Qué dicen los expertos sobre las personas que hablan solas?
Hace 4 Hs

Aunque lo que creemos por la ficción pueda hacernos pensar que se trata de algún tipo de comportamiento irracional o algún signo de demencia, la psicología advierte lo contrario. Las personas que hablan consigo mismas podrían estar más cerca de la cordura de lo que advierte el estereotipo, de hecho, según los expertos, sería un signo de bienestar.

En lugar de indicar locura, el "diálogo interno" o "pensar en voz alta", es una poderosa herramienta cognitiva con diversos beneficios psicológicos. Esto detalló Gary Lupman, profesor asociado de psicología en la Universidad de Wisconsin, que advirtió que las personas saludables la utilizan como un hábito para mejorar la memoria y la concentración, desafiando el estereotipo de síntoma de inestabilidad.

Los rasgos de las personas que hablan solas 

Buena memoria

Respecto al beneficio cognitivo, un estudio reveló que los participantes que nombraron objetos en voz alta lograron localizarlos más rápidamente que quienes permanecieron en silencio. Como explica Lupyan al diario AS: "Aunque todos sabemos cómo es una 'banana', decir la palabra en voz alta ayuda al cerebro a activar información adicional sobre ese objeto, incluyendo su aspecto". Al verbalizar nombres o pensamientos, podemos mejorar la identificación y el recuerdo, por lo que las personas con mejor memoria son aquellas que utilizan este mecanismo.

Más sociables

Según la psicoterapeuta Anne Wilson, el diálogo interno también desempeña un papel social. "Todos necesitamos hablar con alguien interesante, inteligente , que nos conozca bien y esté de nuestro lado", afirma. "Esa persona somos nosotros mismos". Esta conversación interna fomenta la autoconciencia y el procesamiento emocional, ofreciendo una sensación de compañía y apoyo que contribuye al bienestar mental.

Motivación ante los desafíos

Los beneficios también se presentan en nuestra actitud ante la vida cotidiana. Una investigación publicada en Harvard Business Review sugiere que hablar en tercera persona puede fomentar la calma y la confianza al crear distancia psicológica y ofrecer una perspectiva más objetiva ante los desafíos, lo que facilita la toma de decisiones y mejora la resolución de problemas.

El diálogo interno también es una poderosa estrategia de motivación . Repetir frases como "Puedo lograrlo" puede aumentar la concentración y la perseverancia, preparándolas para afrontar retos o ensayar interacciones sociales.

