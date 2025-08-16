Acariciar perros en la calle: qué revela sobre tu personalidad, según la psicología

Detenerse a acariciar a un perro que uno se cruza en la calle puede parecer un acto de simple ternura. Sin embargo, la psicología sostiene que detrás de ese impulso hay rasgos de personalidad y beneficios comprobados para la salud física y emocional.
De acuerdo con investigadores de la Universidad de Florida, quienes sienten una atracción espontánea hacia los perros suelen ser personas empáticas, emocionales y con una gran capacidad para ponerse en el lugar del otro. Esta interacción no solo es una expresión de afecto, sino también una vía para establecer un contacto genuino que impacta directamente en el cuerpo y la mente.
El contacto físico con los caninos produce cambios hormonales inmediatos: disminuye el cortisol, la hormona del estrés, y aumenta la oxitocina, asociada al bienestar, la calma y la relajación. Estos efectos ayudan a reducir la presión arterial, estabilizar el ritmo cardíaco y liberar tensiones. Por eso, en muchas terapias de apoyo se incluyen perros para mejorar el estado de ánimo, aumentar la motivación y reforzar la estabilidad emocional.
Según los especialistas, las personas que conviven con perros suelen compartir ciertos rasgos: paciencia, empatía, facilidad para crear lazos afectivos profundos y una predisposición a la vida al aire libre. Las rutinas de cuidado, como los paseos, fomentan hábitos saludables y fortalecen la conexión con el entorno natural.
En momentos de incertidumbre o ansiedad, este vínculo puede ser clave: una caricia a un perro no solo transmite afecto, sino que también actúa como un pequeño ancla emocional capaz de devolver equilibrio y serenidad.