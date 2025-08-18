La gran celebración de Cazzu y su hija Inti por el Día del Niño: qué dijo Nodal sobre la manutención

En los últimos días la polémica por la separación entre Cazzu y Christian Nodal volvió a surgir. Es que el artista mexicano dio una entrevista en la que hizo algunas polémicas declaraciones que le valieron críticas, entre otras cosas, por su ausencia como padre. Para demostrar su propio comportamiento, Cazzu compartió una imagen de la magnífica celebración que organizó para su hija Inti para este Día del Niño.
Cazzu le dedicó su día a la pequeña Inti, la hija que tuvo con Nodal en septiembre de 2023. En su cuenta de Instagram, las únicas historias que publicó estuvieron dedicadas a ella. La que sorprendió fue la que mostró con la celebración del Día del Niño. En una habitación, la cantante preparó el ambiente con globos de colores, un suelo alfombrado, regalos, juguetes y una pizarra con un enorme cartel de “Feliz día de la Niñez”.
También mostró el menú especial que preparó a la pequeña como parte del festejo. En una segunda foto se vio el desayuno de la pequeña: un plato de panqueques con forma de rana, con alfajores saludables y estrellitas con forma de banana.
Nodal dijo que no ve a su hija porque trabaja mucho
Entre las preguntas que rondaron en los últimos días estuvo la que planteó la ausencia de Christian Nodal de la vida de Inti. Cazzu fue consultada al respecto, pero eligió no emitir una valoración. “Creo que esas son preguntas que son, sobre todo, para él. Pero… lo que ven es lo que hay”, declaró dando a entender que el padre no se hacía presente.
Por su parte, luego de la polémica entrevista, Nodal intentó explicar por qué no ve a su hija. “Vive del otro lado del mundo y no sé si sepan, pero yo trabajo mucho”, dijo el cantante. También intentó compensar su ausencia asegurando que se trataba de trabajo y no de un distanciamiento motivado por fiestas. “Los días que tengo libres que son dos o tres, estoy descansando para seguir de gira, seguir trabajando y para hacer un futuro”, relató el cantante de 26 años.
Aunque él no mantiene contacto con la niña, Cazzu sigue en diálogo con la familia paterna de su hija. Consultada por los periodistas, aseguró querer mucho a su abuela y tenerle un gran respeto. “Cruzamos mensajitos, cruzamos fotitos”, dijo. Nodal, por su parte, se limitó a sostener que se trataba de una situación compleja.