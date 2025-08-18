La gran celebración de Cazzu y su hija Inti por el Día del Niño: qué dijo Nodal sobre la manutención

Cazzu le dedicó su día a la pequeña Inti, la hija que tuvo con Nodal en septiembre de 2023. En su cuenta de Instagram, las únicas historias que publicó estuvieron dedicadas a ella. La que sorprendió fue la que mostró con la celebración del Día del Niño. En una habitación, la cantante preparó el ambiente con globos de colores, un suelo alfombrado, regalos, juguetes y una pizarra con un enorme cartel de “Feliz día de la Niñez”.