Nodal dijo que Cazzu le rompió el corazón y la cantante respondió con una fulminante indirecta

Hace más de un año que Cazzu y Christian Nodal se separaron en los peores términos. En mayo de 2024, salían a la luz los primeros rumores de infidelidad del cantante mexicano con Ángela Aguilar. Esta semana, él dio una entrevista en la que volvió a hablar de su ex –con quien hoy tiene una hija– y Cazzu aprovechó para responderle con una indirecta.
Después de su separación, con una hija recién nacida y en total desacuerdo con lo que se había hecho mediáticamente con el fin de su relación, Julieta Cazzuchelli se vio en la necesidad de hacer una aclaración al respecto. Según informó en un streaming, ella no tenía conocimiento de la nueva relación de Nodal, quien había blanqueado su vínculo con Aguilar solo una semana después de la ruptura.
Nodal aseguró que Cazzu le rompió el corazón
Esta semana, Nodal contó en una entrevista para un medio mexicano, que Cazzu lo había liberado para buscar nuevas parejas. “Si yo me atreví a enamorarme fue porque esa puerta ya estaba cerrada. El luto lo viví en la relación. Yo no sabía que me iba a enamorar el mismo mes que terminé, no lo tenía previsto”, dijo Nodal.
Es que, según él mismo dijo, la relación con Cazzu había llegado a su fin un 8 de mayo y las salidas con Aguilar habían empezado un 13 o 14 del mismo mes. “Me rompió el corazón y ahí me desenamoré. Ya dormíamos separados”, dijo respecto al momento en que la cantante argentina le habría dicho que podía ver a otras mujeres que lo hicieran feliz.
La indirecta de Cazzu para Nodal
Lejos de exponerse nuevamente y disfrutando su presente como coach en “La Voz Argentina”, Cazzu eligió simplemente dejar un mensaje en las redes sociales. Desde su cuenta de Instagram, compartió una parte de su canción “Engreído”. “El amor y la calle se parecen, porque hay códigos en los dos. Yo ya sé, no sabés nada de la calle y mucho menos del amor”, dicen los versos que publicó mediante historias.
A principios de este año, en su reaparición, la cantante jujeña hizo un extenso descargo para dar fin a los rumores que habían surgido. “Se dijo que yo tenía conocimiento de la relación de estas dos personas, que ellos vienen con una relación de muchos meses antes que haya sido expuesta”, dijo. Fue la propia Aguilar quien, en otra entrevista, había hecho público que Cazzu estaba enterada del vínculo que mantenía con Nodal desde hacía meses. “Me siento en la necesidad de refutarlo por completo”, dijo categórica Cazzuchelli entonces.