Nodal dijo que Cazzu le rompió el corazón y la cantante respondió con una fulminante indirecta

A principios de este año, en su reaparición, la cantante jujeña hizo un extenso descargo para dar fin a los rumores que habían surgido. “Se dijo que yo tenía conocimiento de la relación de estas dos personas, que ellos vienen con una relación de muchos meses antes que haya sido expuesta”, dijo. Fue la propia Aguilar quien, en otra entrevista, había hecho público que Cazzu estaba enterada del vínculo que mantenía con Nodal desde hacía meses. “Me siento en la necesidad de refutarlo por completo”, dijo categórica Cazzuchelli entonces.