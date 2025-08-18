Colapinto disfruta de las vacaciones en España, mientras practica otros deportes

La pausa obligatoria en la Fórmula 1 se extenderá hasta el 25 de agosto, pocos días antes de la cita en Zandvoort. Durante este tiempo, las escuderías deben suspender toda actividad técnica: se detienen los trabajos en fábrica, las simulaciones digitales y los desarrollos aerodinámicos. Incluso los contactos entre empleados están restringidos, con sanciones en caso de incumplimiento.