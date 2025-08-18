Colapinto disfruta de las vacaciones en España, mientras practica otros deportes

El piloto argentino Franco Colapinto vive días de descanso en España mientras la Fórmula 1 atraviesa su tradicional parate de verano. Lejos de los circuitos, el joven de Pilar sorprendió a sus seguidores al mostrar en redes sociales una faceta más distendida: se lo vio acelerando una moto de agua, disfrutando del sol europeo y jugando al padel.
Colapinto también compartió momentos con reconocidas figuras del deporte y la música. En Barcelona jugó al pádel con Fernando Belasteguín, leyenda argentina de ese deporte, y con el productor musical Bizarrap, antes de sumarse a la adrenalina sobre el agua.
La pausa obligatoria en la Fórmula 1 se extenderá hasta el 25 de agosto, pocos días antes de la cita en Zandvoort. Durante este tiempo, las escuderías deben suspender toda actividad técnica: se detienen los trabajos en fábrica, las simulaciones digitales y los desarrollos aerodinámicos. Incluso los contactos entre empleados están restringidos, con sanciones en caso de incumplimiento.
De esta manera, Colapinto aprovecha al máximo un respiro en su exigente calendario, combinando deporte, amigos y relax, a la espera de volver a subirse al monoplaza en el tramo decisivo de la temporada.