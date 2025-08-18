Cáncer de cuello uterino: cuál es el primer síntoma que suele aparecer

En Argentina se estima que por año se diagnostican entre 4.000 y 4.600 casos de cáncer de cuello útero. De las pacientes afectadas, suele haber entre 1.800 y 2.000 muertes por año. Sin embargo, se tratar de una enfermedad que puede prevenirse con chequeos periódicos.
Además de estos controles, hay algunos cuidados que se deben tener y señales a las que prestar atención. El síntoma que aparece más a menudo es el sangrado constante y es diferente de la menstruación habitual ya que tiende a no detenerse o presentarse por más de una semana y en cualquier momento del mes.
Cómo se origina el cáncer de útero
La mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino tienen su origen en una infección prolongada y sin tratar de VPH o virus del papiloma humano –HPV por sus siglas en inglés–. Ante esta situación, es sumamente útil hacer chequeos periódicos con un especialista.
Cuando la enfermedad recién empieza puede estar acompañada de dolores pélvicos al mantener relaciones sexuales y sangrados que van de leves a moderados luego de ellas. También puede presentarse un sangrado menstrual abundante y más extenso de lo normal.
Cómo prevenir el cáncer de cuello de útero
En Argentina se implementó hace algunos años la vacuna contra el VPH que se aplica en niñas de 11 años. También puede aplicarse en jóvenes y adultas pero en estos casos debe comprarse de manera particular para ser colocada. Siempre se debe consultar con un ginecólogo antes de su aplicación.
Asistir con un médico y hacerse los controles de rutina es fundamental para la prevención. El estudio indicado es el papanicolau qué puedo empezar a hacerse desde los 21 años o desde que la persona inicia sus relaciones sexuales.
Otra forma de cuidarte de la enfermedad es manteniendo relaciones sexuales seguras. Esto implica conocer la salud de tu pareja sexual y usar preservativos siempre. Esta recomendación incrementa si se mantienen relaciones sexuales con diferentes personas.