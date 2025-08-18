Cáncer de cuello uterino: cuál es el primer síntoma que suele aparecer

Asistir con un médico y hacerse los controles de rutina es fundamental para la prevención. El estudio indicado es el papanicolau qué puedo empezar a hacerse desde los 21 años o desde que la persona inicia sus relaciones sexuales.

Otra forma de cuidarte de la enfermedad es manteniendo relaciones sexuales seguras. Esto implica conocer la salud de tu pareja sexual y usar preservativos siempre. Esta recomendación incrementa si se mantienen relaciones sexuales con diferentes personas.