Un nuevo incendio arrasa Turquía

Gran parte de Europa atraviesa uno de los veranos más duros en materia de incendios forestales en las últimas dos décadas. Desde Portugal hasta Turquía, pasando por España y Grecia, las llamas han obligado a evacuaciones masivas, muertes y graves pérdidas materiales y medioambientales. La prolongada ola de calor que golpea al viejo continente y a los fuertes vientos, complican la tarea de los brigadistas.