 Un nuevo incendio arrasa Turquía
Más de 250 personas fueron evacuadas en Turquía tras un nuevo incendio en la provincia turística de Çanakkale (noroeste).

El incendio se originó el sábado y se propagó rápidamente debido a los fuertes vientos que soplaban en las colinas cercanas a la ciudad de Galípoli, situada en el estrecho de los Dardanelos, muy frecuentado en época de verano.

“Como medida de precaución, 251 residentes de cinco aldeas fueron reubicados en zonas seguras”, escribió en X el gobernador de Çanakkale, Omer Toraman.

Se difundieron imágenes que muestran las colinas iluminadas por brillantes llamas y enormes nubes de humo. Doce aviones, 18 helicópteros y 900 socorristas se unieron a la operación de rescate al amanecer, informó la Dirección Forestal.

Este destino turístico, popular por sus antiguas ruinas troyanas y el campo de batalla de Galípoli, donde miles de soldados murieron durante la Primera Guerra Mundial, sufre una sequía extremadamente severa desde el último año, señaló el gobernador. El acceso a sitios históricos cercanos a la ciudad de Eceabat está cerrado.

Más de 2000 personas tuvieron que ser evacuadas en esta provincia turca el 11 de agosto debido a un incendio forestal.

Varios incendios

Turquía, que experimentó su julio más caluroso desde que se iniciaron los registros meteorológicos hace 55 años, enfrentó a varios incendios importantes en las últimas semanas. Catorce personas fallecieron combatiendo las llamas en julio en el oeste del país.

Gran parte de Europa atraviesa uno de los veranos más duros en materia de incendios forestales en las últimas dos décadas. Desde Portugal hasta Turquía, pasando por España y Grecia, las llamas han obligado a evacuaciones masivas, muertes y graves pérdidas materiales y medioambientales. La prolongada ola de calor que golpea al viejo continente y a los fuertes vientos, complican la tarea de los brigadistas.

