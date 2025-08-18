Inundaciones en Pakistán: hay al menos 150 desaparecidos

Al menos 150 personas seguían desaparecidas en el norte de Pakistán, donde los rescatistas buscan entre los escombros desde hace tres días, luego que las lluvias monzónicas causaran casi 350 muertos. Sólo en el distrito de Buner, “al menos 150 personas podrían estar atrapadas entre los escombros de sus casas o haber sido arrastradas por las aguas”, indicó Asfandyar Gatak, director de la autoridad de gestión de catástrofes de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán.
Desde el jueves, las lluvias torrenciales que azotan el país han provocado inundaciones, crecidas y deslizamientos de tierra que han arrasado pueblos enteros y dejado a muchos habitantes atrapados entre los escombros. La mayoría de las víctimas fueron arrastradas por crecidas repentinas, murieron en el derrumbe de sus casas o electrocutadas.
“Sus posibilidades de supervivencia son muy escasas”, aseguró Bilal Ahmed Faizi, portavoz del servicio provincial de rescate, y añadió que, en total, “unas 10 aldeas quedaron devastadas”. Los 2.000 rescatistas desplegados en las aldeas más afectadas seguían revolviendo los escombros junto a los residentes. “Seguimos buscando a nuestros seres queridos. Con cada cuerpo que encontramos, sentimos una profunda tristeza, pero también alivio porque sabemos que la familia podrá recuperar los restos”, declaró Mohammed Khan, en el distrito donde trabajan tres excavadoras.
Dificultades
Los rescatistas tienen dificultades para acceder a zonas remotas por “las fuertes lluvias, los deslizamientos de tierra y las carreteras bloqueadas, que impiden la entrada de ambulancias a la zona y las obligan a desplazarse a pie”, señala Faizi. Para ayudar, los residentes talaron árboles el domingo para construir nuevas carreteras. El viernes, un helicóptero de rescate se estrelló y causó la muerte de cinco personas.
Desde el inicio del monzón a finales de junio, que las autoridades describen como inusualmente intenso, más de 650 personas, entre ellas unos 100 niños, murieron y 920 resultaron heridas.