Inundaciones en Pakistán: hay al menos 150 desaparecidos

Al menos 150 personas seguían desaparecidas en el norte de Pakistán, donde los rescatistas buscan entre los escombros desde hace tres días, luego que las lluvias monzónicas causaran casi 350 muertos. Sólo en el distrito de Buner, “al menos 150 personas podrían estar atrapadas entre los escombros de sus casas o haber sido arrastradas por las aguas”, indicó Asfandyar Gatak, director de la autoridad de gestión de catástrofes de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán.