El Trasmontaña, una costumbre sana para los mendocinos

“Venimos entrenando desde hace seis meses. Allá no tenemos tanto desnivel, así que hay que exigirse mucho más para estar a la altura del circuito tucumano”, explicó Walter. Más allá del esfuerzo físico, coincidieron en que lo más complicado no es la logística del viaje, sino la constancia en el entrenamiento: “Venir hasta aquí es lo de menos. Lo difícil es prepararse todos los días para poder rendir en la montaña”.