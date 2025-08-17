Durán y Goudailliez, los nuevos reyes del Trasmontaña tras un final para la historia

Constancia y pasión

El camino de ambos campeones hasta el podio mayor estuvo marcado por la constancia y la pasión por el ciclismo. Durán comenzó a andar en bicicleta a los 7 años, mientras que Goudailliez se inició en el BMX a los 6, antes de pasarse al mountain bike a los 10. Ninguno de los dos imaginaba entonces que podrían estar peleando la clasificación general de la carrera más prestigiosa del continente. “Siempre luchábamos por llegar, ese era el desafío. Nunca pensé que iba a pelear la general, y menos que la iba a ganar. Por eso este triunfo es un sueño. Lo más lindo es poder hacerlo con un amigo, disfrutarlo con toda la gente y en una de las competencias más importantes del mountain bike argentino”, resaltó Goudailliez.