Durán y Goudailliez, los nuevos reyes del Trasmontaña tras un final para la historia

El Trasmontaña 2025 entregó una definición digna de su historia, de su leyenda y de la pasión que despierta cada agosto en Tucumán. El binomio integrado por el riojano Agustín Durán y el mendocino Juan Ignacio Goudailliez conquistó la carrera más emblemática del mountain bikeen parejas, tras un duelo electrizante que se resolvió por apenas 11 segundos y 53 centésimas después de más de dos horas de pedaleo al límite.
Los nuevos campeones completaron los 43,05 kilómetros del exigente recorrido en 2 horas, 11 minutos y 20 segundos, relegando a los favoritos, el catamarqueño Álvaro Macías y el mendocino Fernando Contreras, quienes buscaban extender su hegemonía luego de cuatro títulos consecutivos. El podio se completó con Darío “Mono” Gasco junto a Luciano Gay, mientras que el concepcionense Franco Molina y el santiagueño Tomás Montenegro Gallaratto se ubicaron cuartos.
Pero más allá de los tiempos y las posiciones, lo que se vivió en los cerros tucumanos fue una verdadera fiesta del deporte: 2.502 ciclistas de montaña llegaron desde todos los rincones de la Argentina, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, a los que se sumaron pedalistas de Uruguay, Paraguay y hasta un representante de Estados Unidos, ratificando el carácter internacional del Trasmontaña.
Con el fervor de miles de espectadores apostados en senderos y miradores, Durán y Goudailliez fueron construyendo un triunfo soñado. “Fue una carrera muy dura, estamos muy contentos con la performance. Nos divertimos, hicimos una carrera prolija y, sobre todo, la disfrutamos”, aseguró Durán, todavía con la adrenalina a flor de piel.
Su compañero mendocino coincidió: “Salió una carrera de menos a más. Me sentí muy bien, con un compañero excelente. Hubo un percance con un rezagado entre dos árboles y perdimos un par de segundos, pero lo recuperamos rápido. Estoy feliz de haber podido correr así y de compartirlo en este marco tan hermoso”.
La clave
Ese control en los momentos clave fue, según los protagonistas, el secreto de la victoria. “La clave estuvo en no volverse loco. Fuimos pasando bikers con cuidado, sin perder tiempo, y al final cada segundo sumó. Funcionamos muy bien como pareja, apoyándonos permanentemente y siempre al límite. Yo creo que ahí estuvo el secreto del triunfo”, explicó Durán.
Más allá de la proeza deportiva, la historia de ambos campeones tiene un fuerte anclaje emocional con el Trasmontaña. Tanto Durán como Goudailliez llegaron a su décima participación, y en ambos casos su vínculo con la prueba nació en familia.
“Empecé a correr en el 2010, en la categoría Padres e Hijos, junto a mi papá. Fue un orgullo muy grande compartir con él. Después seguí con amigos, y siempre disfruté mucho de esta carrera, que al ser en parejas es única. Desde chico soñaba con ganar el Trasmontaña, lo veía a Gasco y a Luciano Caraccioli como ídolos, y ahora me toca a mí estar acá. Es un honor inmenso”, relató Durán con emoción.
Goudailliez, por su parte, recordó: “Mi primer Trasmontaña fue en 2011 y también lo corrí con mi papá. Agosto significa Trasmontaña para cualquier biker. Es increíble lo que significa esta carrera. Mendoza siempre trajo muchos corredores y este año fue impresionante la cantidad de mendocinos en la línea de largada. Vivir esta fiesta es único”.
Constancia y pasión
El camino de ambos campeones hasta el podio mayor estuvo marcado por la constancia y la pasión por el ciclismo. Durán comenzó a andar en bicicleta a los 7 años, mientras que Goudailliez se inició en el BMX a los 6, antes de pasarse al mountain bike a los 10. Ninguno de los dos imaginaba entonces que podrían estar peleando la clasificación general de la carrera más prestigiosa del continente. “Siempre luchábamos por llegar, ese era el desafío. Nunca pensé que iba a pelear la general, y menos que la iba a ganar. Por eso este triunfo es un sueño. Lo más lindo es poder hacerlo con un amigo, disfrutarlo con toda la gente y en una de las competencias más importantes del mountain bike argentino”, resaltó Goudailliez.
El recorrido, con largada y llegada en La Sala, fue un verdadero desafío físico y técnico. “El circuito estuvo tremendo, muy completo. Vengo de otro tipo de terreno en Mendoza, más suelto, con tierra y piedra. Acá es distinto, más rápido, y se disfruta mucho”, explicó Goudailliez.
Durán subrayó la particularidad que distingue al Trasmontaña: “Siempre que venimos a Tucumán sentimos el apoyo de la gente. La multitud a lo largo del circuito es increíble. Es un privilegio poder correr acá. Esta carrera es única, porque no se corre solo, se corre en pareja, y eso le da un valor enorme”.
Ese respaldo popular volvió a ser una de las marcas de la edición 2025. Miles de personas alentaron en los senderos, las quebradas y los puntos estratégicos del recorrido, convirtiendo a la competencia en un espectáculo deportivo y social que trasciende el mountain bike.
Mínima diferencia
La carrera tuvo una definición para el recuerdo. El cronómetro marcó la mínima diferencia de los últimos años entre el primero y el segundo puesto. Para Durán, fue el cumplimiento de un sueño largamente acariciado: “Siempre tuve la ilusión de poder ganar esta competencia, desde que corría en el Trasmontañita. Hoy ese sueño se hizo realidad”.
Goudailliez lo resumió en una frase cargada de emoción: “Pelear la general con amigos y disfrutar de toda esta gente es un sueño. No hay otra carrera igual”.
El Rally Trasmontaña 2025 quedará grabado como una de las ediciones más vibrantes de la historia. Por la paridad en la definición, por el marco de público, por la masiva presencia de corredores de todo el país y del extranjero, y por la emoción de coronar a dos nuevos campeones que crecieron soñando con este momento.
Durán y Goudailliez no solo escribieron sus nombres en la lista de ganadores, sino que también le devolvieron al Trasmontaña el espíritu épico que lo convierte en una de las carreras más apasionantes del mountain bike mundial. Una vez más, Tucumán fue el corazón del ciclismo de montaña sudamericano, y la montaña rugió para consagrar a sus nuevos reyes.