Campodónico realiza cuatro cambios en el “11” titular de San Martín de Tucumán para enfrentar a Alvarado

Mariano Campodónico tomó nota de lo sucedido tras la derrota en Puerto Madryn y decidió introducir variantes para el encuentro de esta tarde frente a Alvarado. El entrenador de San Martín entiende que es momento de realizar ajustes, motivado tanto por el bajo rendimiento como por las ausencias obligadas en el plantel.
El objetivo del técnico es claro: cortar la irregularidad, evitar seguir cediendo puntos y reencontrarse con la victoria para recuperar terreno en la tabla. Para lograrlo, apostará por una modificación táctica. El esquema pasará a un 4-3-3 con mayor vocación ofensiva, buscando amplitud y profundidad desde el inicio. La primera variante se dará en la última línea.
Guillermo Rodríguez quedó al margen de la convocatoria tras acumular cinco amarillas. En su lugar ingresará Juan Orellana, que vuelve a tener protagonismo luego de un tiempo de ausencia. El defensor de Taruca Pampa había quedado relegado por un esguince de ligamento colateral interno en la rodilla izquierda, pero en los últimos días recibió el alta y será el acompañante de Mauro Osores en la zaga central.
En los laterales también habrá cambios: Federico Murillo se mantendrá en la derecha, pero Franco Quiróz ocupará el lugar de Hernán Zuliani en la izquierda. El arco seguirá bajo la custodia de Darío Sand, quien conserva la confianza del cuerpo técnico. La idea es reforzar la solidez en el fondo sin resignar salida clara desde atrás.
En el mediocampo se producirá otra variante. Matías García se afirmará como volante de contención y lo acompañarán Nicolás Castro y Juan Cuevas.
Este último reemplazará a Gabriel Hachen, que aguardará por su chance en el banco. Con esta disposición, Campodónico busca mayor equilibrio entre recuperación y generación.
En ataque volverá un tridente muy recordado por los hinchas por su desempeño en la primera rueda del torneo.
Franco García, ya recuperado de un inconveniente familiar que lo marginó del duelo contra Deportivo Madryn, regresará al “11” inicial. Estará acompañado por Juan Cruz Esquivel, la carta de desequilibrio, y Martín Pino, quien llega motivado tras convertir ante el “Aurinegro”. La apuesta del técnico es que esa sociedad ofensiva sea clave para reencontrarse con el triunfo.
La formación de San Martín para enfrentar a Alvarado
Darío Sand; Federico Murillo, Mauro Osores, Juan Orellana y Franco Quiróz; Matías García, Nicolás Castro y Juan Cuevas; Franco García, Juan Cruz Esquivel y Martín Pino.