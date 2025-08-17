 Campodónico realiza cuatro cambios en el “11” titular de San Martín de Tucumán para enfrentar a Alvarado
Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Campodónico realiza cuatro cambios en el “11” titular de San Martín de Tucumán para enfrentar a Alvarado

El entrenador busca darle un giro al equipo con un esquema más ofensivo y recuperar terreno en la tabla tras un arranque irregular.

VUELVA A LA TITULARIDAD. Luego de ausentarse en el partido contra Deportivo Madryn, Franco García será parte del ataque de San Martín LA GACETA / DIEGO ARAOZ
Hace 3 Hs

Mariano Campodónico tomó nota de lo sucedido tras la derrota en Puerto Madryn y decidió introducir variantes para el encuentro de esta tarde frente a Alvarado. El entrenador de San Martín entiende que es momento de realizar ajustes, motivado tanto por el bajo rendimiento como por las ausencias obligadas en el plantel.

El objetivo del técnico es claro: cortar la irregularidad, evitar seguir cediendo puntos y reencontrarse con la victoria para recuperar terreno en la tabla. Para lograrlo, apostará por una modificación táctica. El esquema pasará a un 4-3-3 con mayor vocación ofensiva, buscando amplitud y profundidad desde el inicio. La primera variante se dará en la última línea.

Guillermo Rodríguez quedó al margen de la convocatoria tras acumular cinco amarillas. En su lugar ingresará Juan Orellana, que vuelve a tener protagonismo luego de un tiempo de ausencia. El defensor de Taruca Pampa había quedado relegado por un esguince de ligamento colateral interno en la rodilla izquierda, pero en los últimos días recibió el alta y será el acompañante de Mauro Osores en la zaga central.

En los laterales también habrá cambios: Federico Murillo se mantendrá en la derecha, pero Franco Quiróz ocupará el lugar de Hernán Zuliani en la izquierda. El arco seguirá bajo la custodia de Darío Sand, quien conserva la confianza del cuerpo técnico. La idea es reforzar la solidez en el fondo sin resignar salida clara desde atrás.

En el mediocampo se producirá otra variante. Matías García se afirmará como volante de contención y lo acompañarán Nicolás Castro y Juan Cuevas.

Este último reemplazará a Gabriel Hachen, que aguardará por su chance en el banco. Con esta disposición, Campodónico busca mayor equilibrio entre recuperación y generación.

En ataque volverá un tridente muy recordado por los hinchas por su desempeño en la primera rueda del torneo.

Franco García, ya recuperado de un inconveniente familiar que lo marginó del duelo contra Deportivo Madryn, regresará al “11” inicial. Estará acompañado por Juan Cruz Esquivel, la carta de desequilibrio, y Martín Pino, quien llega motivado tras convertir ante el “Aurinegro”. La apuesta del técnico es que esa sociedad ofensiva sea clave para reencontrarse con el triunfo.

La formación de San Martín para enfrentar a Alvarado

Darío Sand; Federico Murillo, Mauro Osores, Juan Orellana y Franco Quiróz; Matías García, Nicolás Castro y Juan Cuevas; Franco García, Juan Cruz Esquivel y Martín Pino.

Temas TucumánPrimera NacionalMatías GarcíaSan MartínJuan OrellanaMariano CampodónicoDarío SandHernán Zuliani
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La melodía de Joaco
1

La melodía de Joaco

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?
2

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

Los nombres de Jaldo: acuerdos “imposibles”y un pie en el 2027
3

Los nombres de Jaldo: acuerdos “imposibles”y un pie en el 2027

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?
4

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

La incierta muerte del PRO
5

La incierta muerte del PRO

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular
6

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular

Más Noticias
¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

Gol y asistencia de lujo en el regreso de Lionel Messi al Inter Miami tras la lesión

Gol y asistencia de lujo en el regreso de Lionel Messi al Inter Miami tras la lesión

Agenda de TV del domingo: juegan San Martín, River Plate, Boca Juniors y todas las ligas de Europa

Agenda de TV del domingo: juegan San Martín, River Plate, Boca Juniors y todas las ligas de Europa

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular

Cuidado con esta bebida: potencial riesgo de cáncer de riñón

Cuidado con esta bebida: potencial riesgo de cáncer de riñón

Cuándo es el próximo feriado en Argentina después del 17 de agosto: ¿viene un fin de semana largo?

Cuándo es el próximo feriado en Argentina después del 17 de agosto: ¿viene un fin de semana largo?

La melodía de Joaco

La melodía de Joaco

Comentarios