Campodónico realiza cuatro cambios en el “11” titular de San Martín de Tucumán para enfrentar a Alvarado

Guillermo Rodríguez quedó al margen de la convocatoria tras acumular cinco amarillas. En su lugar ingresará Juan Orellana, que vuelve a tener protagonismo luego de un tiempo de ausencia. El defensor de Taruca Pampa había quedado relegado por un esguince de ligamento colateral interno en la rodilla izquierda, pero en los últimos días recibió el alta y será el acompañante de Mauro Osores en la zaga central.