Un mes después de Wimbledon, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se reencuentran en la final del Masters 1000 de Cincinnati

Carlos Alcaraz (2°) y Jannik Sinner (1°) volverán a encontrarse en una final: este lunes definirán el Masters 1000 de Cincinnati, apenas un mes después de la consagración del italiano en Wimbledon. Será el cuarto cruce del año con un título en juego y una nueva muestra del dominio que ambos ejercen en el circuito.
Los caminos hacia la final
Sinner llega en estado de gracia. No cedió sets en todo el torneo y se convirtió en finalista tras superar en fila a Daniel Galán, Gabriel Diallo, Adrian Mannarino, Félix Auger-Aliassime y al francés Terence Atmane, la gran revelación que venía desde la qualy. Con esta campaña, el italiano alcanzó su octava final de Masters 1000 y extendió su racha a 26 victorias consecutivas en superficie dura.
Del otro lado, Alcaraz debió afrontar un cuadro más exigente, con dos rivales del top 15. El español derrotó a Damir Dzumhur, Hamad Medjedovic y Luca Nardi en las primeras rondas, antes de imponerse sobre Andrey Rublev en cuartos y Alexander Zverev en semifinales. En total, perdió solo dos sets camino a su octava final de la temporada.
El historial entre ambos refleja la paridad: se enfrentaron 13 veces, con ventaja de 8-5 para el murciano. En 2025 ya jugaron tres finales: Alcaraz se quedó con Roma y Roland Garros, mientras que Sinner rompió la racha en Wimbledon. Ahora, Cincinnati será testigo del quinto duelo consecutivo entre ambos en una definición (en octubre de 2024, en Pekín, disputaron una final también), y esta vez lo harán sobre pista dura.
JANNIK SINNER. CARLOS ALCARAZ.— ATP Tour en EspaÃ±ol (@ATPTour_ES) August 17, 2025
SeÃ±oras y seÃ±ores, nos daremos otro gran gusto ð@CincyTennis | #CincyTennispic.twitter.com/sJUpoGIc90
Los protagonistas, además, reconocen la magnitud de la rivalidad. “Creo que Jannik es, sin dudas, el mejor jugador del mundo sobre cemento, y probablemente en cualquier superficie. Va a ser un gran partido y debo estar preparado”, admitió Alcaraz en la previa. Por su parte, Sinner anticipó: “Ojalá veamos un duelo de altísimo nivel. Esto es importante para nosotros los jugadores, pero también para la gente que seguirá el partido”.
Algo más que un título en juego
El cruce tendrá atractivo deportivo y, además, puede influir en la lucha por el número uno de fin de año. Aunque ambos ya están clasificados para las ATP Finals, una victoria de Sinner le permitiría acercarse a Alcaraz en la “carrera” hacia el trono del ranking anual. El español, en tanto, buscará su primer título en Cincinnati y sacarse la espina de la final perdida en 2023 ante Novak Djokovic.