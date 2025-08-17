Un mes después de Wimbledon, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se reencuentran en la final del Masters 1000 de Cincinnati

Algo más que un título en juego

El cruce tendrá atractivo deportivo y, además, puede influir en la lucha por el número uno de fin de año. Aunque ambos ya están clasificados para las ATP Finals, una victoria de Sinner le permitiría acercarse a Alcaraz en la “carrera” hacia el trono del ranking anual. El español, en tanto, buscará su primer título en Cincinnati y sacarse la espina de la final perdida en 2023 ante Novak Djokovic.