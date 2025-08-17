Elecciones presidenciales en Bolivia: la crisis económica y la inflación, los ejes que podrían debilitar al oficialismo por primera vez en dos décadas

Más de 7,5 millones de ciudadanos bolivianos están habilitados para las votaciones presidenciales de este domingo, que marcarán un antes y un después en el país, tras dos décadas de gobiernos del MAS. En las urnas también se podrá elegir a 36 senadores y a 130 diputados, en unos comicios atravesados por un contexto social y económico crítico: escasez de dólares, falta de combustibles y una inflación que ronda el 25%.