Europa arde por la ola de calor: incendios arrasan España y vecinos temen morir abrasados

Con toda España en alerta por una intensa ola de calor, la agencia meteorológica emitió una advertencia de "riesgo muy alto o extremo" de incendios forestales. El presidente Pedro Sánchez se ha desplazado hoy a las zonas afectadas por los incendios en Ourense y León.
El diario El País de Madrid reportó que un incendio sin control entre Zamora y Ourense, en el noroeste del país, ya había obligado a desalojar a 1.700 personas. El miedo se apoderó de los habitantes de Monterrei, una zona conocida como el triángulo del fuego, donde la gente gritaba aterrorizada: “Vamos a morir todos abrasados”.
Casi dos semanas de altas temperaturas han dejado a España bajo un calor sofocante, que este viernes se extendió a Cantabria, que hasta ahora se había librado de las altas temperaturas, que superarían los 40°, según la agencia meteorológica nacional, Aemet.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha advertido este domingo que “es muy probable” que no se pueda restablecer el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia, interrumpido desde el jueves como consecuencia de los incendios forestales. “Como ayer nos temíamos, es muy probable que hoy tampoco podamos reanudar el servicio de la LAV Madrid-Galicia”, afirmó en la red social X, como recoge EFE.
Incendios en Castilla y León: más de 3.500 evacuados en cuatro provincias
Los incendios forestales en Castilla y León han provocado el desalojo de más de 3.500 personas en las provincias de León, Zamora, Salamanca y Palencia, según la última información del Gobierno autonómico. El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha pedido a la ciudadanía acatar las órdenes de las autoridades para evitar riesgos.
León es la provincia más golpeada por las evacuaciones, con 1.500 vecinos desplazados de 29 localidades. Entre ellos, 200 de San Cristóbal de Valdueza fueron trasladados a Ponferrada; 150 de Pobladura de la Sierra, a Astorga; y 150 de Casasuertes, a Boca de Huérgano.
En Zamora, 1.350 residentes de Porto fueron evacuados, aunque la mayoría eran visitantes y solo 100 permanecen en un refugio en Puebla de Sanabria. En la provincia de Salamanca, un incendio en Cipérez ha desalojado a 575 personas de cuatro pueblos (Villaseco de los Reyes, Cerezal del Puerto, Groó y Gejo), de las cuales 130 se encuentran en un albergue en Ledesma.
En Palencia, 60 personas de tres municipios (Carbaño de Arriba, Carbaño de Abajo y San Pedro de Cansoles) fueron evacuadas, 25 de ellas en el polideportivo de Guardo y el resto con familiares.