Europa arde por la ola de calor: incendios arrasan España y vecinos temen morir abrasados

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha advertido este domingo que “es muy probable” que no se pueda restablecer el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia, interrumpido desde el jueves como consecuencia de los incendios forestales. “Como ayer nos temíamos, es muy probable que hoy tampoco podamos reanudar el servicio de la LAV Madrid-Galicia”, afirmó en la red social X, como recoge EFE.