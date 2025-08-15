España: multas de hasta 60.000 euros por negarse a evacuar en los incendios

Evacuaciones masivas en varios puntos de España

El incendio que comenzó en Ourense y se extendió a Zamora ha obligado a desalojar a vecinos de ocho localidades. En Tarifa, unas 2.000 personas tuvieron que abandonar sus casas, mientras que en el reciente incendio de Tres Cantos (Madrid) —que dejó un fallecido— también se procedió a desalojar a los residentes cercanos.