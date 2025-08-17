Evacúan a una reportera acorralada por el fuego en un incendio en Galicia

Durante su aparición en directo, la periodista acababa siendo acorralada por el fuego y ella y su compañero cámara eran evacuados por la Guardia Civil ante la peligrosidad. "Nos vamos porque están llegando las llamas a donde tenemos el coche. Por precaución, nos vamos a mover de punto. Tenemos esta ladera ardiendo, ha cambiado la dirección del viento y la otra ladera nos está acorralando al otro lado", contaba la profesional.