Evacúan a una reportera acorralada por el fuego en un incendio en Galicia

La ola de incendios en España ha dejado un rastro de destrucción con más de 115.000 hectáreas quemadas, víctimas mortales y miles de personas afectadas. Galicia es una de las comunidades más golpeadas, con 14 incendios activos que han arrasado casi 50.000 hectáreas y forzado la evacuación de miles de habitantes. El riesgo no solo ha acechado a los lugareños, sino también a los periodistas que han reportado desde el lugar.
La reportera Noemí Bautista de Informativos Telecinco experimentó esto en carne propia al verse en peligro por el rápido avance de las llamas. Su compañera Gemma Camacho, de Mañaneros 360, reaccionó con una fuerte crítica a las condiciones laborales. "No entiendo la necesidad de exponernos y de peligrar para contar la noticia. Ya está bien. Ya basta de peticiones para estar al límite. El telespectador lo va a entender igual. ¡Somos comunicadores, no marionetas de la tele!", sentenció.
Una reportera fue evacuada tras ser acorralada por los incendios en Galicia
Esta no ha sido la única comunicadora obligada a escapar en pleno directo ante el avance de los incendios. También le sucedía este sábado a Arabella Otero, una reportera de Fiesta (Telecinco), que se había desplazado este fin de semana hasta Lugo para cubrir la última hora de las llamas en la comunidad gallega.
Durante su aparición en directo, la periodista acababa siendo acorralada por el fuego y ella y su compañero cámara eran evacuados por la Guardia Civil ante la peligrosidad. "Nos vamos porque están llegando las llamas a donde tenemos el coche. Por precaución, nos vamos a mover de punto. Tenemos esta ladera ardiendo, ha cambiado la dirección del viento y la otra ladera nos está acorralando al otro lado", contaba la profesional.
Poco después de este tenso momento, Arabella Otero volvía a conectar con el plató para dar explicaciones sobre lo sucedido, esta vez desde un punto más resguardado. "La zona en la que estamos ya está calcinada. Es muy poco probable que vuelva a activarse el fuego, por eso aquí estamos mucho más seguros", informaba a sus compañeros.