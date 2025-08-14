Incendios en España 2025: el Gobierno recibe aviones cisterna de Francia para apoyar la extinción

Tragedia en Castilla y León: fallece un segundo voluntario

El incendio en León y Zamora provocó la muerte de un segundo voluntario de 37 años, quien sufrió quemaduras en el 85% de su cuerpo mientras combatía las llamas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su pésame y agradecimiento a los “héroes” que luchan contra el fuego y destacó el acompañamiento a las familias afectadas.