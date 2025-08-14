Incendios en España 2025: el Gobierno recibe aviones cisterna de Francia para apoyar la extinción

España enfrenta una crisis de incendios forestales que afecta a Castilla y León, Galicia, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. El Gobierno anunció la llegada de dos aviones cisterna Bombardier CL-415 desde Francia, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, para reforzar las labores de extinción.
Los aviones, que aterrizaron en el aeropuerto de Santiago de Compostela (Galicia), cuentan con una capacidad de 6.123 litros de agua y 680 litros de retardante químico, con autonomía de vuelo de cuatro horas, según informó el Ministerio del Interior.
Detenido el presunto autor del incendio de Zamora
La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto responsable de un incendio forestal en Zamora, que afectó a unas 4.000 hectáreas en las localidades de Puercas de Aliste y Gallegos del Río. Este arresto se suma a otros dos por incendios en Mombeltrán (Ávila) y Puercas de Aliste (Zamora).
Tragedia en Castilla y León: fallece un segundo voluntario
El incendio en León y Zamora provocó la muerte de un segundo voluntario de 37 años, quien sufrió quemaduras en el 85% de su cuerpo mientras combatía las llamas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su pésame y agradecimiento a los “héroes” que luchan contra el fuego y destacó el acompañamiento a las familias afectadas.
Impacto en transporte y medidas de emergencia
Por la reactivación de los incendios, Renfe suspendió nuevamente los trenes AVE entre Madrid y Galicia, mientras que en Asturias se elevó la alerta y el ejército se despliega para combatir doce incendios activos.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidirá la reunión del Centro de Coordinación de Protección Civil (CECOP) para evaluar la situación y coordinar los recursos ante la emergencia forestal.
Situación actual de los incendios
El incendio de Tres Cantos (Madrid) ha sido dado por controlado.
Fuegos activos en Celera y Chozas (Toledo) se complican.
Un nuevo incendio grave en Pardesivil (León) amenaza 30 hectáreas de masa forestal.
Las carreteras afectadas por los incendios pueden consultarse en el mapa en directo de la DGT.
España continúa en alerta máxima, mientras los equipos de emergencia y los aviones cisterna franceses trabajan para contener las llamas y proteger la población y los bosques del país.