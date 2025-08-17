El hábito más peligroso que fumar: conocé la combinación que multiplica el riesgo de cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta alarmante cifra subraya la importancia de conocer y evitar los factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de esta enfermedad. Un nuevo estudio identificó un hábito que podría aumentar dramáticamente el riesgo de padecer cáncer de pulmón, incluso más que solo fumar.
¿Qué causa el cáncer de pulmón?
El tabaquismo es el principal factor de riesgo, vinculado directamente con más del 80% de los casos de cáncer de pulmón. Sin embargo, un reciente estudio realizado por el Centro Oncológico Integral de la Universidad Estatal de Ohio-Hospital Oncológico Arthur G. James y el Instituto de Investigación Richard J. Solove (OSUCCC-James) y la Facultad de Salud Pública (Estados Unidos), reveló que combinar el vapeo con el tabaquismo puede ser aún más peligroso.
Vapeo y tabaquismo: una combinación letal
El estudio comparó los hábitos de tabaquismo y vapeo entre 4.975 casos de cáncer de pulmón y 27.294 sujetos de control sin cáncer. Los investigadores descubrieron que el vapeo combinado con el tabaquismo era ocho veces más común en los casos de cáncer de pulmón que en el grupo de control. Además, el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón era cuatro veces mayor entre aquellos que combinaban ambos hábitos que entre los que solo fumaban.
Estos hallazgos se mantuvieron consistentes en hombres y mujeres y para todos los tipos principales de células de cáncer de pulmón. Los autores del estudio concluyeron que "nuestros resultados sugieren que el vapeo en combinación con el tabaquismo acelera la tasa de desarrollo de cáncer de pulmón en comparación con el tabaquismo solo".
Un factor de riesgo creciente
Randall Harris, autor del estudio y profesor de epidemiología en la Facultad de Salud Pública, afirmó: "Nuestros hallazgos proporcionan la primera evidencia de que fumar en combinación con vapear aumenta significativamente el riesgo de cáncer de pulmón en comparación con fumar solo". Harris también destacó que aunque muchas personas conocen los riesgos del humo del tabaco, hay un menor conocimiento sobre las sustancias químicas inhaladas a través del vapeo, que también pueden ser carcinogénicas.
Marisa Bittoni, autora principal del estudio, expresó su preocupación por el creciente uso de productos de vapeo entre jóvenes y adultos jóvenes, subrayando la necesidad urgente de más investigaciones para respaldar la regulación de la industria tabacalera.