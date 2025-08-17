El hábito más peligroso que fumar: conocé la combinación que multiplica el riesgo de cáncer de pulmón

Vapeo y tabaquismo: una combinación letal

El estudio comparó los hábitos de tabaquismo y vapeo entre 4.975 casos de cáncer de pulmón y 27.294 sujetos de control sin cáncer. Los investigadores descubrieron que el vapeo combinado con el tabaquismo era ocho veces más común en los casos de cáncer de pulmón que en el grupo de control. Además, el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón era cuatro veces mayor entre aquellos que combinaban ambos hábitos que entre los que solo fumaban.