¿Cuándo podría debutar Franco Mastantuono en Real Madrid?

El escenario más probable para que Mastantuono sume sus primeros minutos sería el domingo 24 frente al Real Oviedo, por la segunda fecha de La Liga. Si Xabi Alonso considera prematuro lanzarlo ese día, otra opción cercana es el duelo ante Mallorca del 30 de agosto, cuando podría haber rotación en el plantel. Más adelante, la Copa del Rey o la Supercopa de España a comienzos de 2026 aparecen como escenarios posibles, al igual que la Champions League, donde la exigencia de minutos es mayor.