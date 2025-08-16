¿Cuándo podría debutar Franco Mastantuono en Real Madrid?

Franco Mastantuono comienza a escribir su capítulo en el Real Madrid. Tras su presentación oficial y la incorporación a los entrenamientos, el juvenil argentino de 18 años se prepara para su ansiado estreno con la camiseta merengue. Aunque aún no hay fecha confirmada, la expectativa es enorme en España y en Argentina.
El principal obstáculo fue reglamentario: el club debió esperar a que cumpliera la mayoría de edad para poder presentarlo e inscribirlo, lo que recién se concretó el viernes pasado. Por esa razón, pensar en un debut inmediato contra Osasuna el martes 19 de agosto parece demasiado apresurado.
El escenario más probable para que Mastantuono sume sus primeros minutos sería el domingo 24 frente al Real Oviedo, por la segunda fecha de La Liga. Si Xabi Alonso considera prematuro lanzarlo ese día, otra opción cercana es el duelo ante Mallorca del 30 de agosto, cuando podría haber rotación en el plantel. Más adelante, la Copa del Rey o la Supercopa de España a comienzos de 2026 aparecen como escenarios posibles, al igual que la Champions League, donde la exigencia de minutos es mayor.
El propio entrenador fue clave para su llegada: Alonso lo llamó personalmente para convencerlo, gesto que pesó en la decisión del ex River. Sin embargo, su inscripción generó polémica. Javier Tebas, presidente de La Liga, criticó que el Madrid lo anotara en la filial con la camiseta número 30, aunque está claro que no tendrá rodaje allí.
El futuro ya comenzó y Mastantuono está listo para aprovechar su gran oportunidad en el fútbol europeo.