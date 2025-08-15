Comenzó la segunda fase del Torneo Anual con triunfos y emociones

El inicio de la segunda fase de la zona Campeonato del Torneo Anual de Primera A, organizado por la Liga Tucumana de Fútbol, dejó, en su estreno oficial, cuatro victorias y un empate.
En el Grupo A, Central Norte venció 1-0 a San Pablo con un cabezazo de Matías Diarte. Bella Vista superó 1-0 a Famaillá con un frentazo de Abel Olmos.
En el Grupo B, San Antonio derrotó en Ranchillos a Ateneo Parroquial Alderetes por 2-0, con conquistas de Samuel Villagra y Joaquín Quinteros.
San Martín, por su parte, venció 3-1 a Jorge Newbery: marcaron Alejandro Galván de penal, César More en contra y Lucas Frías; descontó Santiago Albornoz.
El empate de la fecha fue 1-1 entre Graneros y Concepción FC, con tantos de Daniel López y Pablo Sánchez.
La programación seguirá hoy desde las 16. En el Grupo A se medirán Unión del Norte con Almirante Brown, Tucumán Central frente a Villa Mitre y Azucarera ante San Juan. En el Grupo B, San Fernando recibirá a San Lorenzo de Santa Ana.
En la Zona Repechaje, Experimental cayó 0-2 contra Deportivo Aguilares con goles de Santiago Díaz e Ignacio Espíndola. Además, Amalia perdió 0-2 frente a Atlético, que celebró mediante Máximo Pereira y Maximiliano Alanís. También jugarán Sportivo Trinidad-Sportivo Guzmán, Santa Rosa-Llorens, Juventud Unida-Lastenia y Santa Lucía FC-All Boys.
Más acción
En la Primera B, Eudoro Avellaneda y Unión San Francisco empataron 1-1, mientras que Los Independientes superaron 2-1 a Deportivo Trancas. La fecha se cerrará con Sacachispa-Garmendia FC.