La generación silenciosa: ¿por qué la música a todo volumen podría dejarnos sordos?

La Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (Seorl-CCC) emitió un comunicado que alertó sobre la creciente contaminación acústica que nos rodea. Sus advertencias se basaron en datos preocupantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS): Más de 1.000 millones de jóvenes en todo el mundo están en riesgo de perder la audición de forma permanente.